Hier neemt het aantal verkeersdoden toe

Wat voor soort ongelukken zijn het dodelijkst?

Van 130 km/u naar 100 km/u helpt niet alleen tegen de stikstofcrisis, een lagere snelheid draagt ook bij aan de veiligheid. De vraag is natuurlijk hoeveel het echt scheelt. Hoewel er dagelijks ongelukken plaatsvinden op de snelweg, gaat het vaak om gevallen waar niet eens letsel bij komt kijken. Hoe anders is dat binnen de bebouwde kom.

Uit een onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat een groot deel van de verkeersongelukken op kruispunten plaatsvinden. De afgelopen drie jaar hebben de politie en Rijkswaterstaat meer dan 250.000 ongelukken genoteerd. Ruim 60.000 van die ongelukken hebben plaatsgevonden op een kruispunt. Helaas ging het in 476 gevallen zo mis dat er tenminste één dode was te betreuren. Dit maakt kruispunten, statistisch gezien, meer dodelijk dan voorheen. Jaarlijks gaat het om 20.000 ongelukken op kruispunten.

Het zijn met name kwetsbare verkeersdeelnemers die komen te overlijden bij de dodelijke ongevallen. Denk aan fietsers en voetgangers. Bij meer dan de helft van de fatale incidenten was een fietser betrokken. Er zal gekeken moeten worden naar de oorzaak. Zijn het de automobilisten die vergeten voorrang te geven met een aanrijding tot gevolg, of wellicht juist fietsers die een rood verkeerslicht negeren of druk zijn met een smartphone? Aan gemeenten de taak om zich te focussen op kruispunten waar het (vaak) misgaat.

Fotocredit: Media-TV