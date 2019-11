MTM verkoopt krankzinnige Audi RS 3 met 612 pk

Het maximale is uit de vijfcilinder geperst met dit tot resultaat.

Audi’s RS 3 is met zijn vijfcilinder een uniek pareltje geworden, zeker als hot hatch. Met het verdwijnen van een zescilinder in het geval van het topmodel van de BMW 1 Serie heeft Audi een uniek alternatief in handen. In dit geval gaan we het niet hebben over een hot hatch, maar over een idioot snelle sedan: de RS 3 Saloon.

Met standaard 400 pk en 480 Nm koppel is de RS 3 mede dankzij quattro alles behalve langzaam. Maar u weet bij Autoblog: meer is altijd beter. Dat vonden ze ook bij Motoren Technik Mayer (MTM). De tuner levert diverse pakketten voor Duits autospul en dit keer hebben ze zelf een projectauto te koop staan.

Het gaat hier om een Audi RS 3 R, zoals ze het zelf noemen. De 2.5-liter turbo vijfcilinder levert in deze auto een schrikbarende 612 pk en 710 Nm koppel. Wat dit betekent voor de prestatiecijfers kunnen we niet opmaken uit de advertentie. In het verleden kwam MTM met een 572 pk sterk RS 3 op de proppen. Deze deed 0-100 in 3,5 seconden met een topsnelheid van 300 km/u. Daar zal dit exemplaar met meer dan 600 pk nog stilletjes overheen gaan.

De projectauto is nog hagelnieuw en van dit jaar. De RS 3 R heeft slechts 5.000 kilometer gelopen. In Duitsland staat de Audi te koop voor 99.000 euro. Om de auto in Nederland te krijgen zul je daar nog een kleine BPM-bom over moeten betalen. Dan heb je wel een auto die het moderne supercars moeilijk kan maken.