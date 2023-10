Hond geflitst in Skoda voor te hard rijden

Succes met uitzoeken wie deze boete gaat betalen.

In Nederland flitsen de autoriteiten je van achteren en zal het ze een worst zijn wie er gaat betalen. De boete komt thuis op de deurmat bij de eigenaar van het voertuig. In andere landen doen ze dat anders en flitsen ze je van voren. Zo is meteen duidelijk wie er achter het stuur zit.

In dit geval levert dat toch wat twijfels op. Een Skoda Kamiq werd geflitst in Slowakije voor te hard rijden. De flitsfoto is echter bijzonder interessant te noemen. Er is geen mens te zien op de foto. Wel een hond. Die achter het stuur zit. Ik kan me zo voorstellen dat de autoriteiten zich achter het hoofd krabden bij het zien van deze foto.

Hond geflitst in Skoda

Dit kan niet anders dan een geintje van de eigenaar zijn. Wetende dat de flitskast er staat, liet hij of zij Bello vermoedelijk plaatsnemen achter het stuur. Of nee, ik denk dit veel te ver door. Het is compleet normaal dat honden achter het stuur zitten in Slowakije. Of toch niet? Echt asociaal was de overtreding niet. De hond werd geflitst met een snelheidsovertreding van 10 km/u.

Oké, nu komt de aap uit de mouw. Hoe graag ik ook had willen zeggen dat er echt een hond werd geflitst. Er zat toch echt een persoon achter het stuur. Na de geconstateerde snelheidsovertreding werd de Skoda aan de kant gezet. Daar bleek dat de hond op de schoot van de bestuurder zat. Het is bijna niet te zien op de flitsfoto, wat een bijzonder vermakelijk kiekje heeft opgeleverd.

De 31-jarige automobilist heeft de boete moeten betalen. En Bello werd zonder bot naar bed gestuurd. Eind goed, al goed.