Eigenaren hebben een jaar geen zeggenschap over Porsche 911 S/T

Porsche geeft eigenaren in de Verenigde Staten niet de vrijheid met de nieuwe 911 S/T.

De laatste jaren poept Porsche er varianten op de 911 uit. Voor de reguliere productieserie, maar ook speciaaltjes. Dat begon al met de 991 en de 911R. Wat feitelijk een handgeschakelde GT3 was. Iedereen over de zeik, want gelimiteerd. Prijzen van kersverse exemplaren werden meer dan 500.000 euro waard.

911 S/T eigenaren hebben het nakijken

Tot Porsche de 991.2 GT3 Touring introduceerde. Een soort van 911R, maar zonder die gekke strepen en belangrijker: een gewoon productiemodel. Sindsdien zijn de prijzen van de 911R weer gestabiliseerd.

In de tussenliggende jaren kwam Porsche met meer bijzondere modellen, zoals de terugkeer van de Sport Classic. Recent is daar een nieuwe special bijgekomen in vorm van de 911 S/T. Een verjaardagsmodel om 60 jaar 911 te vieren. Het is oneerbiedig gezegd een 911 992 GT3 RS zonder de gekke vleugels.

Met die Porsche 911 S/T is iets bijzonders aan de hand, want kopers hebben 12 maanden lang geen zeggenschap over de auto. Dat wil zeggen, Porsche wil niet dat kopers gaan flippen met de auto. Je weet wel. Kopen voor 4 ton, een week later verkopen voor 5 ton. De Duitse autofabrikant zegt kopers secuur geselecteerd te hebben. Daarnaast mogen ze de auto 12 maanden lang niet verkopen. Van de 911 S/T worden in totaal 1.963 exemplaren gemaakt.

Het was niet eerder publiekelijk bekend dat deze clausule bij de koop van een 911 S/T voor de eigenaren zat. Dat is nu bekendgemaakt tegenover The Drive door Frank Moser, hoofd Porsche 911 en 718 modellen. De constructie is van toepassing op Amerikaanse klanten.

Porsche blijft in de VS in de eerste 12 maanden eigenaar van de auto, pas daarna zal het eigenaarschap overschreven worden. Zo kan honderd procent voorkomen worden dat de eigenaar zijn S/T doorverkoopt. Porsche Nederland woordvoerder, Tom Wouda zegt tegenover Autoblog dat er geen plannen zijn voor een dergelijke constructie in ons land. Kortom, Nederlanders die een 911 S/T kopen zijn vanaf dag één honderd procent eigenaar.

Ford GT

Het is niet de eerste keer dat een autofabrikant zo’n streek uithaalt. Ford deed het eerder met de GT. Het liep zelfs tot rechtszaken met onder andere WWE-superster John Cena.

Eigenaren die een Ford GT nieuw kochten mochten deze ook gedurende een bepaalde periode niet verkopen. Porsche doet nu iets vergelijkbaars met de 911 S/T.