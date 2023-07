Vernieuwde Skoda Scala en Kamiq kijken boos uit hun ogen

Dit is Skoda zoal van plan met de vernieuwde Scala en Kamiq.

Qua design kun je van Skoda zeggen wat je wil. Het merk doet zijn best iets opvallends neer te zetten. En dat valt in de smaak. De conservatieve koper kan bij Volkswagen blijven shoppen, terwijl Skoda het ene verbeterde design na het andere presenteert.

Moet je er wel een leuk kleurtje bij bestellen, want de meeste Enyaqs op de Nederlandse wegen zijn toch weer saai uitgevoerd. Enfin, neem de Enyaq even in je hoofd. Want vergelijkbare designtaal ga je straks terugvinden op de vernieuwde Skoda Scala en Kamiq.

Vier jaar na introductie van de modellen vinden ze het bij Skoda wel tijd voor een facelift. De onthulling is binnenkort op 1 augustus. Het merk doet alvast het design uit de doeken middels deze schetsen.

Beide modellen krijgen een opgefrist front met nieuwe koplampen en een strakkere grille. Aan de achterkant is voortaan de modelnaam uitgeschreven in de huidige huisstijl van het merk.

Skoda laat nog niets los over de technologie. Wel belooft het merk techniek aan boord die je normaal gesproken in het hogere segment verwacht. Spannend hoor. Wat zou dat betekenen? Een kleine opfrisser, de Skoda Scala is een concurrent van bijvoorbeeld de Volkswagen Polo. De Kamiq is weer de tegenhanger van de Volkswagen T-Roc.