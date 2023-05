Groene Skoda ga je alleen zien in Verenigd Koninkrijk

Dat wordt het Kanaal oversteken om de bijzondere nieuwe groene kleur op een Skoda te spotten. Dit is waarom.

Eind april wordt de monarchie in Nederland volop gevierd met de viering van Wim-Lex zijn verjaardag. Daarna kunnen alle oranje vlaggetjes weer opgeborgen worden en is het enige wat je nog hoort over ons koningshuis in de categorie ‘gezever over belastinggeld’ en ‘lintjes doorknippen’.

Verenigd Koninkrijk

In die andere monarchie is er iets heel anders aan de hand. Wie het bekende programma genaamd ‘het journaal’ wel eens heeft gezien, weet wellicht dat de monarchie in het Verenigd Koninkrijk radicaal veranderd is eind vorig jaar. Queen Elizabeth, die zeventig(!) jaar op de troon heeft gezeten, overleed en dat zorgt er automatisch voor dat haar zoon Charles nu de koning van het Verenigd Koninkrijk is. Queen Elizabeth is er dus inmiddels al bijna een half jaar niet meer, maar Charles moet nog officieel gekroond worden. De coronation, zoals de Engelsen dat vervolgens noemen, vindt plaats op 6 mei 2023: overmorgen.

Viering kroning Charles

Poeh, een hoop gezwets en weinig autonieuws: je dacht waarschijnlijk bijna op de verkeerde website te zitten. De kroning van Charles is immers een groot ding in het Verenigd Koninkrijk, maar naast de koninklijke limo en een arsenaal aan gepantserde Range Rovers zullen auto’s maar weinig een rol spelen op 6 mei. Toch is het Skoda gelukt om een lijntje te maken tussen de kroning van Charles en auto’s. Skoda biedt namelijk een nieuwe kleur aan die vanaf 9 mei te bestellen is.

Royal Green

Die kleur heet heel toepasselijk ‘Royal Green’ en wordt eveneens toepasselijk enkel geleverd als je een Skoda in het Verenigd Koninkrijk bestelt. De groene kleur is namelijk een hoedtik naar British Racing Green, de kleur waarmee je Engelse raceauto’s kon herkennen toen dat een ding was. Tegenwoordig wordt BRG veelvuldig gebruikt als referentie naar het verleden, maar Skoda gebruikt deze tint groen nu als PR-stunt voor de kroning van Charles.

Als je het mediateam van Skoda UK mag geloven, wordt Royal Green beschikbaar op ‘bepaalde uitrustingsniveaus van de Superb, Octavia en Kodiaq‘. Voor de Superb staat ‘ie zelfs al in de configurator, ware het niet dat je de poepchique topuitvoering Laurin & Klement ervoor moet kiezen. Voor de Octavia en Kodiaq kunnen wij hem niet vinden in de configurator. Voor de Superb mag je voor deze tint metallic groen van Skoda 1.045 pond dokken (1.194 euro).

Enkel in Engeland

Niet geheel verrassend is deze viering van het machtige Verenigd Koninkrijk dan ook alleen uitbesteed voor Skoda in het Verenigd Koninkrijk. Royal Green gaat enkel daar aangeboden worden. Helaas is een auto importeren sinds Brexit een stukje lastiger geworden, want wie wil er nou geen donkergroene Skoda Superb om koning Charles te vieren? Vanaf 9 mei mogen inwoners van het VK dus 1.045 euro betalen om de exclusieve tint te krijgen, wanneer het stopt is niet duidelijk. Aangezien Skoda hard bezig is met de nieuwe Superb te teasen, lijkt het erop dat je niet veel meer dan een jaar hebt om Royal Green te bestellen.