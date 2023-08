Vernieuwde Skoda Scala en Kamiq minder stoer dan gedacht

Kom op, de vernieuwde Skoda Scala en Kamiq hadden wat stoerder gemogen.

In aanloop naar de onthulling van deze twee vernieuwde modellen deelde Skoda alvast een teaser in vorm van een schets. Deze schetsen zagen er veelbelovend uit. Zowel de Skoda Scala als de Kamiq zouden in hun vernieuwde vorm er een stuk stoerder uit komen te zien. Daar blijft eerlijk gezegd weinig an over als je de productieauto’s ziet.

Vernieuwde Skoda Scala en Kamiq

Ja, ze zijn opgeknapt ten opzichte van uit het uitgaande model. Maar je buurman ga je er niet jaloers mee maken. Nieuw op de modellen zijn een gewijzigde grille, nieuwe verlichting en bestaat de auto uit meer duurzame materialen. Goed voor het milieu en zo. Misschien kun je high worden in het interieur, want in de structuur van de hemelbekleding zijn vezels van onder meer hennep verwerkt.

De vernieuwde Skoda Scala komt er ook met een ‘rough road’-ophanging. Je krijgt dan 15 mm extra bodemvrijheid. Optioneel op de Scala en de Kamiq is het Sport Chassis Control. Daarmee beschikken de schokdemperinstellingen over twee modi. Het onderstel is daardoor voor de Scala met 15 mm te verlagen en dat van de Kamiq met 10 mm.

Ook nieuw zijn een aantal rijassistentiesystemen zoals Front Assist met voetgangermonitoring, Lane Assist en Verkeerstekenherkenning. In het interieur zit voortaan standaard een 8 inch (20,3 cm) digitaal instrumentenpaneel en een centraal geplaatst 8,25 inch display voor de infotainment. In totaal zijn er drie uitrustingsniveaus onder de noemers Essence, Selection en Monte Carlo.

Je moet nog wel even wachten op de vernieuwde Skoda Scala en Kamiq. Pas in februari 2024 staan ze bij de dealer. Wat de modellen gaan kosten is nog niet bekend. Het merk uit Tsjechië maakt medio december exacte specificaties en prijzen bekend.