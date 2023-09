Honda lanceert 5.0 V8, met VTEC dat in kickt!

Toch wat anders dan een downsize torretje, de 5.0 V8 van Honda is een lekker dik monster. Zonder turbo’s! Mag van ons zo in bovenstaande S2000!

We noemen het geregeld de grootste motorenfabrikant ter wereld: Honda. De Japanners maken namelijk een verbrandingsmotor voor alles. Grasmaaiers, bladerenblowers, motorfietsen en natuurlijk auto’s.

En enkele motoren voor de Honda auto’s zijn inmiddels legendarisch. Denk maar aan de B16A, F20C, K20A, C32B. Je weet wel, de hoogtoerige VTEC-monsters uit de CRX, S2000, Civic Type-R en NSX. Ondanks dat Honda enorm veel motoren heeft gemaakt, zijn het over het algemeen relatief kleine units.

Honda 5.0 V8

De grootste motor van Honda is een 3.7, die werd geleverd in diverse Acura’s en de Honda Legend. Voor nu is het tijd voor iets sportievers, want Honda lanceert namelijk een V8. En om het nog mooier te maken, het blok heeft VTEC! Deze motor maakt nu zijn debuut in Genua. En zoals je weet is er geen autoshow in Genua op het moment, nee, het gaat om de International Boat Show 2023. De slogan van die show: ‘Sea More‘. Zulke woordgrappen kunnen wij wel waarderen. Daar varen wij wel goed bij, als het ware.

Zoals gezegd, Honda maakt motoren voor alles en is een grote naam op het gebied van buitenboordmotoren. De motor heet de BF350 en die naam slaat niet op de cilinderinhoud, maar het maximum vermogen. Het is de nieuwe topmotor van Honda Marine-divisie.

Het is een bijzonder slimme motor, ook zonder gebruik van turbo. Zo is er een ‘BLAST’-modus. Dan zorgt de ECU dat de motor iets rijker loopt en past deze de ontstekings-timing aan. Hierdoor heb je meer koppel.

Tot 1.400 pk

Aan de andere kant is er een ECOmo-modus, deze kickt in als je langere tijd gelijke toeren maakt. Iets dat je met een boot meer doet dan met een auto. Een boot heeft namelijk geen transmissie, dus je klimt veel minder in de toeren. Overigens hoef je niet genoegen te nemen met één BF350.

De motor is ontwikkeld om samen te werken met identieke krachtbronnen. Je kan tot wel vier BF350’s aan elkaar koppelen, om zo tot 1.400 pk te komen uit 20 liter en 32 cilinders. Perfect om de Rainbow Warrior mee aan te drijven.

De Honda V8 wordt leverbaar begin 2024. Nu is het wachten op de eerste creatieveling die dit blok in een S2000, NSX of Civic gaat proppen. De Genua Boat Show duurt tot 26 september. Als je een leuk ritje zoekt, goed te doen: ongeveer 11 uurtjes rijden als je aan het einde van de middag vertrekt.

Fotocredit header: ietwat verlaagde S2000 door @julian06, via Autoblog Spots.