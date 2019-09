Honda Africa Twin: groter en beter in 2020?

De originele Africa Twin (de XRV650) is inmiddels niet meer te vergelijken met het huidige model, voor 2020 groeit hij nog verder.

De oorsprong van de Africa Twin

De XRV650 was Honda’s instrument voor de motorrijder met een Parijs-Dakar wens. De eerste Africa Twin kwam in 1988 op het toneel, dat was 2 jaar lang een 650cc v-twin. Vervolgens kregen we de XRV750 die het volhield tot 2003 en in 2016 kwam de nieuwe Africa Twin ten tonele met een vloeistofgekoelde 998 cc parallel Twin.

Van 50pk in 1988 naar een gezonde 98pk in 2019. Inmiddels is de Honda al enkele jaren leverbaar met DCT (ja inderdaad Dual Clutch Transmission). Honda introduceerde dat in 2009 en heeft inmiddels al 100.000 motorfietsen verkocht met deze techniek. Maar terug naar specifiek de Africa Twin, Honda besloot dat de nieuwe Euro5 goedgekeurde 2020 Africa Twin nog iets meer kan gebruiken, meer cc’s, meer pk’s én meer elektronica.

Wat zijn voor modeljaar 2020 de upgrades?

De Africa Twin van de huidige generatie is er sinds 2016, sinds 2018 is de motor voorzien van ‘Ride by Wire’ daarbij werd het mogelijk om verschillende rijmodi te selecteren voor verschillende situaties. Voor 2020 komt Honda met een aantal updates voor de motor die voorheen onder de codenaam CRF1000L door het leven ging.

Kijk je naar de nieuwe codenaam dan snap je welke kant het op gaat. in 2020 zal de Africa Twin namelijk door het leven gaan als CRF1100L. Het blok is dan ook van 998cc gegroeid naar 1084cc. Het vermogen gaat bij de nieuwe versie voor het eerst over de magische grens van 100. 102PK Beweert Honda, de nieuwe motor is volgens de geldende Euro5 norm gehomologeerd. Het Japanse merk geeft daarnaast aan een gewichtsreductie van 5kg te hebben gerealiseerd. Per saldo gewoon een nette verbetering. 7% meer vermogen en 6% meer koppel en over de gehele range meer power aldus Honda.

De gewichtsbesparing is bereikt door het frame volledig opnieuw te ontwerpen. Honda claimt dat het nu verwant is aan dat van de meer dan capabele CRF450R crosser. Zo heeft de Africa Twin nu een aluminium subframe en ook de swingarm is uit aluminium vervaardigd. Maar wat als je nu een 2019 model hebt, moet je upgraden?

Wat is er nog meer veranderd?

-Smaller frame maakt een smaller zadel (4cm smaller) mogelijk.

-Veel lager windscherm op de basisversie.

-Hoger geplaatst stuur.

-Een nieuw 6,5′ TFT touchscreen met de mogelijkheid van Apple Carplay.

-Standaard cruisecontrol.



-Een extra rijmodus: ‘off-road’, toegevoegd aan de al leverbare settings: urban/tour/gravel.

-De nieuwe rijmodi geven 4 mogelijke vermogensniveaus en maken 3 niveaus van motorrem mogelijk.

-Vanaf nu ook daylight running lights in de dubbele LED koplampen.

-Nieuwe hulpsystemen: cornering ABS, 3-voudig instelbare wheelie control, rear lift control

-DCT bochtendetectie, de motor herkent dat je een bocht aan het maken bent en past het schakelgedrag daarop aan.

Africa Twin of Africa Twin Adventure Sports?



Als je scherp bent dan zag je hierboven bij de upgrades het woord ‘basisversie’. Er zijn namelijk twee uitvoeringsniveaus voor de Africa Twin en die zijn juist voor 2020 qua zitpositie naar elkaar toegegroeid. Bij beiden vind je dezelfde driehoek dus wat betreft plaatsing stuur, zadel, voetsteunen. Maar die zal je toch anders beleven want je hebt op een versie meer windbescherming dan op de anders. De versie die Honda ‘Africa Twin Adventure Sports’ noemt is de toerbuffel en de versie zonder die toevoeging zou zich lekkerder off-road moeten voelen. Het verschil in windbescherming is te danken aan een hoger windscherm (verstelbaar) en een bredere tank. Deze beschikt dan ook over een ruimere tankinhoud waar je volgens Honda wel tot 500Km ver mee komt.

De voornaamst verschillen tussen de twee versies?

-Verschillende kleurstellingen voor beide versies

-Adventure heeft een hoger windscherm (verstelbaar)

-Adventure heeft een grotere tankinhoud (zie onder)

-Adventure heeft hoger gewicht

-Adventure heeft de optie van Showa EERA (elektronische demping)

-Adventure heeft grotere protectoren voor het carter

-Adventure heeft 12v lader en verwarmde handvatten

-Adventure heeft aluminium draagrek + tubeless banden

Niet gek dat dit dan ook allemaal weerspiegeld wordt in een hogere prijs voor de Adventure Sports versie..



The Basics:

Honda Africa Twin – Africa Twin Adventure Sports

Motor: vloeistofgekoelde parallel tweecilinder

Cilinderinhoud: 1084 cc

Vermogen: 75 kW (102 pk) bij 7.500tpm

Koppel: 105 Nm bij 6.250 tpm

Tankinhoud: 18,8 Liter – 24,8 Liter

Gewicht: 226kg (DCT 236kg) – 240 kg (DCT 250 kg)

Leverbare Kleuren: mat zwart of rood – metallic zwart of tricolore

Prijs: € 16.858 / DCT:€ 18.158 – € 21.058 / DCT: € 22.358

Leverbaarheid: november 2019 bij de dealer!

En wat zijn de prijzen van de concurrentie?

Als we denken aan adventure/allroad fietsen rond of boven de 1000CC, dan kunnen we ons voorstellen dat onderstaand overzicht jouw verlanglijstje zou kunnen zijn. Opgemerkt moet natuurlijk wel worden dat Honda vooralsnog de enige is die in dit segment de mogelijkheid geeft om voor een ‘automaat’ te kiezen. Vanaf november kan je overigens zelf de updates aan de modeljaar 2020 Africa Twin bij de dealer gaan bekijken.

€ 15.899 Yamaha XT1200Z Super Ténéré

€ 18.399 Yamaha XT1200ZE Super Ténéré

€ 20.001 BMW R1250GS

€ 21.700 BMW R1250 GS Adventure

€ 18.840 Triumph Tiger 1200 XR

€ 20.875 Triumph Tiger 1200 XRX

€ 20.399 KTM 1290 Super Adventure S

€ 16.390 Ducati Multistrada 950

€ 21.190 Ducati Multistrada 1260

€ 25.390 Ducati Multistrada 1260 Enduro