Wordt Tesla wakker met een ton?

En weet Elon Musk nog hoe het begon?

Jaaaa…jaja…het gaat dan eindelijk gebeuren hoor. Althans, misschien. We hebben het natuurlijk over het heugelijke feit dat Tesla op koers is om in één kwartaal 100.000 auto’s af te leveren. De problemen die het merk eerder had met het produceren van enorme hoeveelheden toasters EV’s zijn genoegzaam bekend, maar kwaliteitsissues daargelaten is het probleem voor Tesla dezer dagen vooral de aflevering van auto’s. De logistiek op dat vlak is nog niet helemaal voor elkaar.

Desalniettemin stevent Tesla in Q3 af op een heuse mijlpaal. Uit een ‘gelekte’ email van Elon Musk blijkt namelijk dat de grote man himself denkt dat Tesla dit kwartaal voor het eerst de barrière van de 100.000 stuks kan slechten. Voor het gemak nemen we even aan dat los afgeleverde voorspatschermen niet meetellen als volledige auto’s. Kwaliteitspublicatie Electrek quoot Musk als volgt:

We have a shot at achieving our first 100,000 vehicle delivery quarter, which is an incredibly exciting milestone for our company!

In het verleden moesten boude uitspraken van de Muskias achteraf nog weleens gerelativeerd worden. Zo was Musks doel het vrij lang geleden al om een half miljoen auto’s per jaar af te zetten, maar op dit tempo zouden er in een jaar daarvoor vijf kwartalen moeten zitten. Desalniettemin, daar er nog maar luttele dagen te gaan zijn in dit kwartaal, zullen we er maar vanuit gaan dat Musk dit keer de keiharde waarheid vertelt. Sommige investeerders gaan daar in ieder geval wel vanuit, want vlak na het lek steeg de beurskoers van Tesla meteen met drie procent.