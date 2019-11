Honda brengt je terug naar het jaar 2001

De Japanse autofabrikant gaat 20 jaar terug in de tijd.

De tijd dat bodykits en stickers op een Civic uit de jaren negentig tof was is alweer even voorbij, als het überhaupt ooit tof was trouwens. Toch doet Honda het met een Civic Si uit 1999. We voelen ons weer zo’n 20 jaar jonger, toen de eerste Fast & Furious in de bioscoop verscheen in het jaar 2001.

Honda neemt onder andere deze Civic Si mee naar SEMA in Las Vegas. Andere auto’s die op de Honda-stand te vinden zullen zijn is een nieuwe CR-V Hybrid, een CR-V “Dream” Build, een Ridgeline HFP Concept, een Rally Passport, een Heritage Chevy Truck (meer info HIER), een Tuning 2018 Civic Si Project, een Jeanneret Racing en Olson Kustom Works Civic Si Drift Car en een aantal Honda Powersports producten. Een lekkere volle stand dus. Honda staat dit jaar stil bij het 60-jarige bestaan van het merk, wat meteen een logische reden is voor deze retro aanpak.

Honda is niet de enige autobouwer die met (een aantal) auto’s naar SEMA komt. Hier op Autoblog heb je al de nodige creaties voorbij hebben zien komen. Onder andere Ford, Hyundai, Jeep, Hennessey, Mopar en nog vele andere merken zullen eigen auto’s meenemen naar de uitbundige show in de Amerikaanse gokstad.