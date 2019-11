In dit land komen ze je vangen met blubberdikke Bimmers

Ja, als die twee nieren in je binnenspiegel verschijnen, dan maak je je uit de voeten.

Men heeft het altijd over welk land de coolste politieauto’s heeft. Want status telt, of zoiets. Stiekem is Nederland veel beter dan dat. Nee, zo’n Mercedes B-Klasse is niet de meest sexy auto die je je kunt voorstellen. Maar ze zijn wel relatief betaalbaar en op papier een perfecte mix van hoge instap, potente rij-eigenschappen en genoeg ruimte in een verpakking die juist klein genoeg is om goed te manoeuvreren. En voor de mensen die dat allemaal niet genoeg vinden is er de snelwegpolitie en hun Audi A6. Als ze hem gebruiken, dan.

In Tsjechië wordt het anders aangepakt. Het behoeft verder geen uitleg dat de politie aldaar veel Skoda’s heeft. Maar voor het betere werk, zeg maar waarvoor wij de A6’en hebben, lijkt het dat Skoda hun assortiment niet goed genoeg naar boven afrondt. Want voor de nieuwe snelwegpolitieauto’s werd opnieuw gekozen voor BMW. De i8 speelde een rol bij een eerdere soortgelijke deal, om de Tsjechische politie een groen tintje te geven. Voor dat groene tintje ben je echter bij BMW niet meer enkel aangewezen bij de toch ietwat onpraktische hybride. Nee, het grof geschut wordt ingezet.

En dan gaat het niet om de X1 xDrive25e. Nee, de politie krijgt 10 BMW 745le’s in bruikleen. Toe maar, de allerdikste die er is. De handen worden ineen geslagen met BMW-dealer Stratos Auto en de politie betaalt dan ook niks voor de Siebeners. Daarmee krijgen ze de auto niet permanent, maar mag de auto met zijn potente hybride aandrijflijn een mooie dikke aanvulling voor het korps zijn.

Dus in plaats van dat de plaatselijke politie rode katten vangt die proberen in te breken bij een dikke BMW uit de 7 Serie, leveren zij de dikke limousine zelf aan. In politietrim mag hij er wezen.