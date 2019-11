Jullie vragen over de brandstoffen van Shell beantwoord

Shell geeft een kijkje in de keuken en komt met antwoorden op door jullie gestelde vragen.

Een paar weken geleden beantwoordde Johanne Smith, de brandstofexpert van Shell, een aantal interessante vragen over de brandstoffen die ze leveren. Vervolgens gaven we jullie, de lezer, de kans om een aantal vragen te stellen. Via de mail en in de comments kwamen een aantal leuke vragen naar voren. Johanne Smith geeft wederom antwoord.

Levert tanken met Shell V-Power meer vermogen op en zo ja, merk je dit bij alle auto’s of alleen bij auto’s met veel PK? – @dees

Shell V-Power brandstoffen zijn versterkt met de zogenaamde DYNAFLEX-technologie. Deze techniek helpt om de prestaties en de efficiëntie van de motor te herstellen. Het maakt daarbij niet uit of het om nieuwe of oudere motoren gaat. Shell V-Power is daarnaast ontwikkeld om de motor het vermogen te laten leveren waarvoor het blok is gebouwd. Alle auto’s zijn immers verschillend, zelfs nieuwe auto’s verschillen van elkaar. Daarom reageren alle auto’s op verschillende manieren en in verschillende mate op Shell V-Power Brandstoffen.

Welke additieven in de brandstof zorgen ervoor dat mijn motor in optimale conditie blijft? – @bierbuik

De naam voor de nieuwste generatie formules voor benzine- en dieselbrandstoffen van Shell vat het bedrijf samen als DYNAFLEX-technologie. Deze bevatten naast de benzines van Shell ook een wrijvingsverminderende toevoeging om het energieverlies als gevolg van wrijving te verminderen. En dit alles leidt tot betere prestaties en meer efficiëntie.

Is Shell V-Power in staat om aankoeken bij een TFSI-motor te voorkomen? – @wimof

TFSI (Turbo Fuel Stratified Injection) is een motorontwerp waarbij de brandstof rechtstreeks in de verbrandingskamer wordt geïnjecteerd. Naarmate motoren complexer worden, wordt de brandstof aan zware omstandigheden blootgesteld. Wist je dat zelfs kleine afzettingen op injectoren zorgen voor een minder efficiënt werkende motor? Shell V-Power Benzine met een versterkte concentratie van DYNAFLEX-technologie is speciaal ontworpen om vuilafzettingen op injectoren te verwijderen en voorkomen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Shell heeft met deze drie antwoorden meer inzicht gegeven in de brandstoffen die ze leveren. Het kan zijn dat je nog andere vragen hebt. Je kunt hieronder in de reacties een vraag indienen voor brandstofexpert Johanne Smith voor de laatste vragenronde.