Waarom Honda een auto van de concurrent heeft opgeknapt

Er zit een logische reden achter.

Autofabrikanten die bij mijlpalen stilstaan doen dit op allerlei mogelijke manieren. Zo worden soms oude modellen van het merk gerestaureerd om stil te staan bij het verleden. Honda doet dit ook, maar dan op een andere manier. De Japanse auto- en motorfabrikant heeft namelijk een Chevrolet Apache 10 uit 1961 gerestaureerd.

Honda zette 60 jaar geleden voet aan wal in de Verenigde Staten. De carrière van het merk in de States begon met de motoren. Honda gebruikte onder andere zo’n Chevrolet Apache om motoren te bezorgen bij dealers in Zuid-Californië. Het leek Honda leuk om de klassieke pickup op te knappen vanwege de 60-jarige van het merk in de Amerika’s.

Op basis van een oude foto werd een Apache 10 in ere hersteld. De trucks kwamen destijds met een 4.6-liter V8, goed voor 162 pk. Het blok werd gekoppeld aan een automaat met slechts drie versnellingen.

Om het geheel af te maken plaatste Honda twee klassieke motoren uit die tijd in de laadbak van de Apache 10. Het gaat hier om een 1965 Honda 50 en een 1965 Honda CB160. De opgeknapte pickup staat nu bij het Amerikaanse hoofdkantoor van het merk in Torrance, Californië. Het publiek kan de Chevy in het echt bewonderen. Honda wil het voormalige werkpaard onder meer meenemen naar SEMA in november.