Honda doet stap achteruit met bediening airco

Touchscreen wordt knopjes – klinkt als achteruitgang, maar Honda doet het toch.

Niet alle vooruitgang is daadwerkelijk een stap vooruit. Of nou ja, laten we het gewoon houden op dat elk voordeel ook z’n nadeel heeft. Een touchscreen, bijvoorbeeld. Op je smartphone, als je gewoon je ogen op je scherm kunt houden, helemaal prima. In een auto moet je je ogen echter op de weg houden. Dan kan zo’n scherm je gigantisch afleiden.

De bediening is namelijk niet erg intuïtief. Je voelt niet waar je drukt en je moet meestal op het scherm kijken om te zien wat je hebt gedaan. Audi lost dergelijke zaken op met ‘haptische feedback’, maar dan nog is het nog niet zo fijn als gewoon een knopje indrukken. Niet erg modern, maar als het werkt: who cares?

Honda ging voor de bediening van hun airco een stapje vooruit. Dat ging via een scherm in sommige modellen van het merk. Het leek erop dat dit systeem zijn weg ging vinden in meerdere modellen van het merk. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Jazz. Maar die kreeg weer ‘gewoon’ airco met knopjes.

Volgens de projectleider van de Jazz Takeki Tanaka heeft dat te maken met de wens van de klant. De bediening van het touchscreen van Honda kon niet op veel lof rekenen. Het werkt niet intuïtief omdat je op het scherm moet kijken om te zien wat je doet. Met het ‘oude’ systeem kun je meer op de tast bedienen en dus je aandacht beter op de weg houden.

Moet de industrie dit voorbeeld volgen? Of is moderniteit sowieso de manier van aanpakken en moet het maar allemaal zo blijven? Het is in ieder geval een interessante keuze in deze tijd. (via Autocar)