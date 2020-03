De 14 duurste auto’s die amper 200 km/u halen

Langzame dure auto’s. Perfect voor Nederland dus!

Vanwege de omstandigheden in de wereld staat niet iedereen er bij stil, maar rond dezelfde periode is de maximale snelheid in Nederland verlaagd. Het is nu niet toegestaan om harder te rijden dan 100 km/u. Althans, overdag. Dus voor iedereen in de randstad verandert er de facto niet zo heel erg veel. Je bent al lang blij dat het überhaupt rijdt.

Een auto met een hoge topsnelheid is dus absoluut niet nodig. Dus we hoeven niet te kijken naar een auto met veel power. Maar je wilt wel veel luxe in een aangename auto. Daarom gaan we kijken naar de duurste auto’s die de 200 km/u níet halen.

Dan komt nu even de langste disclaimer die we ooit hebben gemaakt bij een lijstje. Om te voorkomen dat het lijstje vol staat met pickups, MPV’s en bestelwagens, hebben we die níet meegenomen. Ook de SUV’s en terreinwagens hebben we eruit gelaten. Anders heb je alleen maar G-Klasses. Om te voorkomen dat het lijstje identiek is aan het aanbod op de Volvo website, hebben we één model meegenomen. Volvo ’s zijn relatief prijzig en tegenwoordig begrensd op 180 km/u. Anders nog? Nope, hier komen ze! We zijn uitgegaan van de hoogste nieuwprijs van auto’s die niet harder dan 200 km/u konden rijden. We beginnen meteen lekker bij 68.995 euro.

Lexus ES300h President Line

Nieuwprijs: € 68.995

Bouwjaar: 2020

Topsnelheid: 180 km/u

We beginnen het lijstje met langzame dure auto’s met deze Lexus. De ES300h is misschien wel de meest perfecte auto voor Nederlanders. Lekker comfortabel, erg luxe en vooral: niet snel. Bij 180 km/u is het namelijk al afgelopen. De weg ernaar toe is ook geen haastklus. Ondanks dat je met 184 pk voldoende power hebt om met het verkeer mee te komen, moet je geen haast hebben. Het voordeel is dat de ES300 voornamelijk op comfort is afgestemd. De President Line is waanzinnig compleet, de motorcombinatie is erg soepel en stil en de wegligging is op zuiver comfort afgestemd. De perfecte auto om dus lekker te onthaasten.

Morgan Plus 8 3.9

Nieuwprijs: € 69.383

Bouwjaar: 2001

Topsnelheid 200 km/u

De Morgan Plus 8 is aanzienlijk minder comfortabel dan de Lexus. Sterker nog, de kans bestaat dat je geen wens hebt om sneller te rijden dan 200 km/u, wat de hoogst mogelijke snelheid is in deze auto. In de Morgan Plus 8 gaat alles om beleving. De 3.9 V8 met 190 pk draagt daar aan bij. De motor is een zeer prettige metgezel, maar het apparaat zuipt als een malle, helemaal als je dat afzet tegen de prestaties. Maar dat maakt helemaal niets uit. In de Morgan Plus 8 beleef je klassieke sportwagen sensaties in een relatief moderne auto.

Lexus GS300h President Line (L10)

Bouwjaar: 2018

Nieuwprijs 69.645 euro

Topsnelheid: 190 km/u

Deze auto geldt min of meer als voorloper van bovenstaande Lexus ES300h. De aandrijflijn is ongeveer gelijk, dus de prestaties schelen ook niet veel. Toch zijn het compleet andere auto’s. De GS300h is een zeer ondergewaardeerde auto. Deze generatie was gezegend met misschien wel het beste onderstel in zijn klasse. De ‘300h’ is daadwerkelijk een zuinige motorvariant, maar vanwege beperkte subsidies reed men liever wat anders. De vanafprijs van de GS300h was overigens veel lager. De President Line is eigenlijk voorzien van elke mogelijke optie. Zie het als een volgepakte BMW 520i, die je voldoende tegenkomt in Nederland.

Mercedes-Benz E 300 Turbodiesel 4Matic Combi (S124)

Nieuwprijs: 70.359 euro

Bouwjaar: 1995

Topsnelheid: 188 km/u

Vroeger was alles nog simpel. Mercedessen kwalitatief gezien heel erg goed, heel erg duur en niet al te snel. Mercedessen uit deze periode zijn langlopers, geen hardlopers. Net als bij Porsche Carrera’s is de duurste ook de langzaamste. In dit geval wordt de topsnelheid beperkt door de vierwielaandrijving en het feit dat het een stationwagon is. De sedan met achterwielaandrijving haalde namelijk 202 km/u. Dankzij de vierwielaandrijving en het onverwoestbare karakter van de auto was het niet alleen een van de duurste auto’s om te kopen, maar was het ook de laatste die je ooit zou kopen.

Mercedes-Benz S350 Turbodiesel (W140)

Nieuwprijs: € 70.971

Bouwjaar: 1996

Topsnelheid: 185 km/u

Deze auto toont aan hoe snel de dieseltechnologie sprongen heeft gemaakt. Niet op het gebied van verfijning, want deze motoren liepen soepel als naaimachientjes. Wederom was dit een raszuivere langloper. Op het gebied van zuinigheid was het niet heel erg spectaculair en qua prestaties al helemaal niet, want bij 185 km/u was de koek op. Een perfecte langzame dure auto dus. Nu was de W140 wel een type auto waarmee je urenlang 185 km/u kon volhouden. Een van de fijnste auto’s om Europa mee te doorkruisen, mits haast geen issue is, uiteraard.

Volvo 780 Coupé

Nieuwprijs: € 71.629

Bouwjaar: 1988

Topsnelheid: 188 km/u

Ja, Volvo heeft al eens eerder een langzame dure auto op de markt gebracht die niet vooruit te branden is. De Volvo 780 is een Zweedse exoot. Die zijn er niet heel erg veel. Als je er zo naar kijkt, lijkt de 780 ook niet zo bijzonder te zijn. Op het eerste gezicht is het gewoon een Volvo 700: rechttoe, rechtaan en vertrouwd.In tegenstelling tot de Volvo 262C (zijn voorganger), was de 780 veel eleganter en chiquer. Qua motoren was er voldoende te kiezen. Geen motor kwam te kort, maar geen motor presteerde uitstekend. De V6 (die wij in Nederland kregen) hield het bij 188 km/u voor gezien.

Volvo V90 T8 Recharge R-Design

Nieuwprijs: € 73.995

Bouwjaar: 2020

Topsnelheid: 180 km/u

Werkelijk alles is dik aan deze stationwagon. Het is wellicht de fraaiste ‘Wagon in zijn klasse. Met 400 pk zul je nooit vermogen te kort komen. De R-Design uitvoering is lekker dik, zeker in het blauw. Maar alleen die beperkte topsnelheid. Met deze auto accelereer je in notime naar zijn topsnelheid. Zelfs een XC90 is bovengemiddeld vlot met deze aandrijving, dus in deze lagere en lichtere stationwagon zit je zo op die 180 km/u. Wat dat betreft kun je beter kiezen voor de luxere Inscription en de iets minder potente T6 Recharge, je hebt er toch niets aan. Nu is het vooral een langzame dure auto: perfect voor het lijstje, maar niet in het echt.

Toyota Mirai FCEV Executive

Nieuwprijs: € 80.160

Bouwjaar: 2020

Topsnelheid: 178 km/u

Het is niet zo dat Toyota expres langzame auto’s bouwt die veel geld moeten kosten. De Toyota Mirai is vooral een heel erg bijzondere auto. De Mirai heeft ook een elektromotor, net als elke andere elektrische auto. Het verschil met de traditionele EV’s is dat de Mirai loopt op waterstof en een véél kleiner accupakket heeft. De waterstoftanks zijn kleiner en lichter dan reguliere accu’s: ergo, je neem minder onnodig gewicht mee, laden is véél sneller gedaan en je hebt een grotere actieradius. De Mirai is de eerste echte volwaardige waterstof auto en net als de eerste plasma-TV vrij prijzig. De auto wordt gebouwd in de fabriek waar de legendarische Lexus LF-A ook werd vervaardigd. Dat was geen langzame dure auto. Verre van.

Tesla Model S 85

Nieuwprijs: € 83.150

Bouwjaar: 2013

Topsnelheid 200 km/u

De Model S toont aan hoeveel Tesla voorsprong (nog) heeft op de concurrentie. Want in de zomer van 2013 kon je deze Model S 85 bestellen. Deze ging in 5,9 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid was aanvankelijk 200 km/u, waarschijnlijk begrensd, want het vermogen van 367 pk was voldoende voor meer. De actieradius was 460 km volgens de NEDC. Toegegeven, dat is met de WLTP al gauw 360 km en in het echte leven 300 km/u. Maar de Duitse merken zitten pas nu ongeveer op het niveau van de Model S van 7 jaar geleden als het gaat om elektrische aandirjving.

Donkervoort D8-15E Sport

Nieuwprijs € 85.377

Bouwjaar 2011

Topsnelheid 200 km/u

“Joop, hebben we eigenlijk al getest wat de topsnelheid is van de D8-150??”

“Nee, maar vul maar 200 km/u in, het maakt toch niemand uit als je zo snel op de 100 km/u zit”.

Zo zal het ongeveer wel gegaan zijn. De Donkervoort D8-150 is een in Nederland gebouwde sportwagen. De Audi-motor was in dit geval goed voor 150 pk, alhoewel de meeste D8’s waarschijnlijk de sterkere motor hebben met 180, 210 of 270 pk. Logisch, want je betaalt voornamelijk voor feit dat het een met de hand gebouwde sportwagen is die niet uit elkaar valt.

Toch, als je ging voor de D8-150E betaalde je 85 mille, terwijl de auto volgens Donkervoort en de zijnen niet harder ging dan 200 km/u. Reken maar dat je tot de 200 km/u de grootst mogelijke lol hebt, dat het je totaal niet uitmaakt. Kleine kanttekening, de kans dat iemand in Nederland in 2011 nog een D8-150 bestelde is nihil.

Land Rover Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 HSE Dynamic

Nieuwprijs: € 92.690

Bouwjaar: 2019

Topsnelheid: 200 km/u

Dit is een enorm polariserende auto. De gemiddelde petrolhead moet er níets van hebben, maar er zijn genoeg mensen die deze niche wél begrijpen. Nuchter beschouwd is het een twee ton zware auto met viercilinder diesel motor die bijna een ton moet kosten. Maar mensen zien een open dak, een relatief zuinige diesel die snel genoeg is voor ze en een rijke uitrusting. Deze Evoque is leuk speelgoed en dat mag wat kosten. Het is alleen geen speelgoed waar de petrolhead direct blij van wordt. Wat het vooral is, is een langzame en dure auto.

Tesla Roadster Sport

Nieuwprijs: € 117.810

Bouwjaar: 2011

Topsnelheid: 200 km/u

Nog een Tesla. Nog een auto waarbij de topsnelheid vrij discutabel is. Dus of het nu een top voorbeeld is van een langzame dure auto, is voer voor discussie. Toch was 200 km/u in 2011 de opgegeven topsnelheid. Wederom grote kans dat bij de eerste update het apparaat een stukje sneller ging. Grappig dat het hier mee begon voor Tesla. Tegenwoordig is het een van de meest populaire automerken in Nederland (qua verkopen van nieuwe auto’s) terwijl het tien jaar geleden net van de grond kwam. De Roadster was een echt hebbedingetje met bijbehorend prijskaartje. Tegenwoordig koop je er een Model S Performance voor met 17 mille aan wisselgeld.

Fisker Karma EcoChic

Nieuwprijs: € 133.705

Bouwjaar: 2013

Topsnelheid 200 km/u

Ah, hoe de tijden veranderen. Nog niet zo heel lang geleden was het nog de vraag welke fabrikant het ging maken: Tesla of Fisker. Fisker leek aanvankelijk de betere papieren te hebben. Hij ontwierp de basis van de Model S én de Karma, maar de Karma was fraaier. Een rijdende concept car. Helaas was de betrouwbaarheid ook die van een rijdende concept car. Het bedrijf had de grootst mogelijke moeite om de schaalvergroting aan te kunnen. De Karma was een gavere auto dan de Model S, maar het idee achter Tesla was beter uitgewerkt. Ook was de Karma zeer prijzig, zeker als je bedenkt dat ‘ie niet harder ging dan 200 km/u.

Rolls-Royce Silver Spur III Touring Limousine

Nieuwprijs: € 439.240

Bouwjaar: 1995

Topsnelheid: 200 km/u

Bij deze nemen we graag een slag om de arm. Van alle Rolls-Royces waarvan de prijs bekend is, is dit de duurste. Er waren echter nog duurdere modellen. Het nadeel is dat Rolls-Royce absoluut niet scheutig was met informatie in deze periode. Laten we het erop houden dat zowel de prijs als de topsnelheid voornamelijk een indicatie zijn. Nu is dit een van de weinige auto’s waarbij je de V8 juist rustig wil laten spinnen in plaats van op zijn staart trappen. Het is tevens een van de laatste ‘echte’ Rolls-Royces en alleen daarom al bijzonder cool. Het is de duurste langzame auto die we kennen.

Ondanks dat we deze lijst met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld, bestaat de kans dat we een auto over het hoofd hebben gezien. Mocht je er een missen, kun je het altijd laten weten in de comments!