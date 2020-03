LEGO komt met de Dodge Charger uit Fast & Furious

Gelukkig koos LEGO voor de goede tijden van de Fast & Furious franchise.

Tsja, Fast & Furious. Simpel vermaak, surrealistische actie, veel acties met auto’s, dus het is wel vermakelijk. Maar wat ooit begon als een autofilm met wat actie, veranderde met zijn tijd in een actiefilm met auto’s. Een scène die alles beschrijft was eentje uit deel 7. Paul Walker (of zijn broer) rende over een bus die in een ravijn stortte, hij kon nét de spoiler van een auto grijpen of hij volgde het lot van de bus. Prachtige shots, maar erg realistisch is het niet.

Nee, het begon voornamelijk als een autofilm. De mooie onwaarschijnlijke vriendschap tussen een kale kleerkast met een Dodge Charger en een jong petje met een Toyota Supra. Niet alleen werden Vin Diesel en Paul Walker er bekend mee, ook die Toyota Supra en Dodge Charger hebben een afdruk achtergelaten in vele jonge autoharten.

LEGO denkt vaak graag mee met die jonge harten en presenteert het eerste resultaat van een samenwerking met Fast & Furious. De eerste auto die uitgebracht wordt is de Dodge Charger van Dominic Toretto (het karakter van Vin Diesel). Het is een LEGO Technic-set, dus heeft de auto een paar leuke functies. Cilinders die bewegen als de wielen draaien, wishbone-vering, de wielen kunnen sturen en noem het maar op.

Ook kan je de auto in zijn bekende ‘wheelie-modus’ krijgen. En natuurlijk mag je genieten van de mooie iconische lijnen van de Dodge Charger R/T uit 1970. Er zit een flinke stijgende lijn in hoe goed LEGO-auto’s op hun voorbeeld lijken de laatste tijd, de Charger is geen uitzondering.

De set is al te pre-orderen, dan zal je hem rond 27 april krijgen. De set kost 99,99 euro. Een mooie manier om tijd te doden in de tijden van corona. Ben je niet zo technisch, neem dan eens een kijkje bij de set die ze ook recent uitbrachten, de Fiat 500.