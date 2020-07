Honda e rolt de berm in, wordt door kraan rechtgezet

Het zou zomaar eens om een uit de hand gelopen testrit kunnen gaan van deze Honda e die de berm in rolde.

Een lekker retro design, standaard luxe aangekleed, achterwielaandrijving. De elektrische Honda e heeft zo een paar voordeeltjes die het een aantrekkelijke auto maken. Natuurlijk, de actieradius is met 220 kilometer niet bepaald denderend. Maar voor genoeg mensen zou het zomaar een leuk vervoersmiddel kunnen zijn.

Vermoedelijk is dat wat de bestuurder van deze Honda e ook dacht. We schrijven vermoedelijk, want heel bijzonder veel van dit ongeval weten we niet. Het lijkt echter om een dealerauto te gaan, aangezien de modelnaam op de zijkant prijkt. Dit zou dus zomaar om een uit de hand gelopen testrit kunnen gaan.

Het lijkt om een eenzijdig ongeval te gaan, die op de B25 nabij Scheibbs in Oostenrijk plaatsvond. Volgens de vrijwillige brandweer raakte de bestuurder van de Honda e om onbekende reden van de weg, waar de auto crashte met een betonnen obstakel en een straatlantaarn. Door dit ongeluk rolde de Honda e omver en bleef de auto rustten op zijn zij.

De bestuurder bleef ongedeerd en wist uit de Honda e te klimmen. Op dit moment belde hij de brandweer, die met een kraanwagen de auto weer rechtop zette. Een sleepbedrijf voerde de auto uiteindelijk weg.

De schade aan de elektrische Honda is aanzienlijk, al valt deze bij de linkerdeur gek genoeg nog mee. Ja, de camera die als spiegel dienst doet is stuk, maar verder lijken de voorste en achterste zijpanelen het gros van de schade te hebben opgelopen.

Voor de dealer zal dit akkefietje echter flink balen zijn. De elektrische Honda e is immers net de verkoop in aan het gaan, dus dan wil je geïnteresseerde partijen wel altijd van een testauto kunnen voorzien. En een voorraadmodel dat je als testauto inzet, kan je natuurlijk niet meer verkopen. Het is voor Honda dan ook te hopen dat ze deze gerolde e snel weer op kunnen lappen, zodat de volgende aspirant aanschaffer ermee aan de slag kan gaan.