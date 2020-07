Akrapovič doet wat bij een Bentley Bentayga niet hoort

Sportieve uitlaatjes onder een Bentayga, volgens Akrapovič kan het gewoon.

De Bentley Bentayga met V8 is alles behalve een traag beestje. Zoals Wouter ook in de rijtest schrijft, het is ‘verbluffend’ hoe snel de Bentayga uit de startblokken komt. Met 550 pk en 770 Nm weet je dat je met een rappe SUV te maken hebt, ook al zit je in een oase van luxe en rust.

En die oase van luxe en rust moet je even in je achterhoofd houden. Want ook al zit er een flinke motor tussen de voorwielen, het blijft een dikke Bentley. Het blijft een bak van leer, luxe en comfort. Het is geen Bentley Continental GT die records voor productieauto’s op haar naam heeft staan.

Bentayga en Akrapovič

Toch mag die onlangs vernieuwde Bentayga wat Akrapovič betreft wel wat meer sportiviteit krijgen. Daarom dat zij – in samenwerking met Bentley – een sportuitlaat hebben ontwikkeld. Deze geeft een ‘spannender’ en meer karaktervol uitlaatgeluid, deels omdat de centrale demper bij deze uitlaat is verwijderd. Het lichte systeem is gemaakt van titanium en bestaat uit link pipes, een muffler en twee sets van twee ovalen uitlaatpijpen.

De reguliere uitlaat van een Bentley Bentayga V8

Deze vier ovalen uitlaatpijpen zijn wel wat opvallend. Standaard wordt de Bentayga namelijk geleverd met vier uitlaatpijpen, die zo gevormd zijn dat het lijkt alsof elke kant één ovalen uitlaatpijp heeft. Deze matcht weer met de… interessant vormgegeven achterlichten. Die achterlichten zijn juist zo lelijk ontworpen, om te kunnen matchen met die ovalen uitlaten. Als je die uitlaatpijpen vervangt door twee losse uitlaatpijpen, zien die ‘moeilijk vormgegeven’ achterlichten er al helemaal vreemd uit, als je het aan deze schrijver vraagt.

Deze bijzondere uitlaat is nu beschikbaar voor klanten in Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Klanten kunnen deze aanschaffen samen met het nieuwe Exterior Range-pakket. Dan krijgen kopers koolstofvezel-look spiegelkappen. Optioneel kunnen kopers ook zijtrapjes aanvinken, om het instappen makkelijker te maken. Bentley levert de uitlaat-upgrade trouwens ook voor klanten van de oude Bentayga met W12-motor.

Samen met de vreemde Akrapovič-uitlaat, kondigt Bentley een hele zwak aan optiepakketten voor de Bentayga aan. Denk aan de Interior Range, met extra leren kussentjes, voetensteunen en koffers. Met de Touring Range krijg je extra opbergruimte en een ‘elegante’ dakkoffer. De Protection Range is er tot slot om je auto te beschermen, met twee autohoezen, spatlappen en stevigere vloermatten. Hoeveel de vandaag aangekondigde opties allemaal kosten, zegt Bentley niet.