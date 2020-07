Is dit het einde van de Subaru BRZ en de Toyota GT86?

Subaru neemt in Japan geen nieuwe orders meer aan voor de BRZ. Is dit het einde van de BRZ en de GT86?

De Subaru BRZ en de Toyota GT86 zijn twee aardig geslaagde, sportieve coupés, die allebei niet zonder minpunten zijn. Het interieur is wat matig, de motor zou volgens sommigen nét wat potenter mogen zijn en bijzonder veel plek op de achterbank is er volgens onze rijtest ook niet.

Toch waren de twee auto’s een aardig succesje voor beide bedrijven. Daarom dat zowel Subaru als Toyota een opvolger hebben aangekondigd. Volgens planning moeten we de nieuwe bolides in juli 2021 kunnen aanschouwen. Alhoewel, dankzij het coronavirus moet je dergelijke planningen inmiddels wel met een korrel zout nemen.

Maar dat riep wel de vraag op wanneer Toyota en Subaru zouden stoppen met het maken van de twee auto’s. Want hoewel je in Nederland al een tijdje geen exemplaar meer nieuw bij de dealer kan aanschaffen, was de productie nog niet gestopt. Al lijkt het einde van de BRZ en de GT86 inmiddels wel nabij te zijn.

Het Britse Autocar merkt namelijk op dat op de Japanse Subaru-site staat dat de fabrikant geen nieuwe orders meer aanneemt voor de BRZ. Dat betekent dat Japanners alleen nog voorraadmodellen van de BRZ kunnen aanschaffen. De BRZ wordt op dezelfde productielijn in elkaar geschroefd als de GT86, daardoor ligt het voor de hand dat beide auto’s nu uit productie worden genomen.

Toyota heeft zelf nog niet gereageerd op de vermelding van Subaru, het is daardoor onduidelijk of de GT86 ook daadwerkelijk uit productie wordt genomen. Het zou ook kunnen dat Toyota er vooralsnog voor kiest de GT86 eventjes door te bouwen, tot de opvolger er daadwerkelijk is. Die opvolger gaat overigens geen GT86, maar GR86 heten. Klinkt als een tikfout, maar is het niet. GR staat hier natuurlijk voor Gazoo Racing, het label dat Toyota tegenwoordig op haar snelle auto’s plakt.

Voor zover bekend gaan Toyota en Subaru niet zo bijzonder veel aan het recept veranderen. Als het goed is blijft de coupé een achterwielaandrijver, met deze keer een 2,4 liter grote, viercilinder-boxermotor. Deze komt vermoedelijk van Subaru en stuurt 255 pk – iets meer dan wat de huidige auto’s hebben – naar de achterwielen. Over hopelijk 12 maanden weten we meer, wanneer Toyota en Subaru naar verwachting de opvolger hebben onthuld.

Foto: Fotoshoot: Subaru BRZ van @Thijs_VanGrinsven, via Autojunk.nl.