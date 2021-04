Honda gaat motoren doorontwikkelen voor 2022 - Autoblog.nl

Honda gaat motoren doorontwikkelen voor het komende seizoen, ook al doen ze dan niet meer mee.

Het is een lekker F1-seizoen tot nu toe. We hebben nog maar twee races gehad en de derde staat alweer voor de deur. Dit weekend gaat er gereden worden op Portimao in Portugal. Uiteraard is de hoop op spektakel gericht op Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Van Lewis Hamilton weten we dat hij de beste auto heeft. De oude technische baas van Mercedes, Paddy Lowe, liet al weten dat ze vroeger moesten sandbaggen zodat de regels niet aangescherpt zouden worden. Voor het eerst lijkt Mercedes (niet helemaal) de overhand te hebben.

Honda gaat motoren doorontwikkelen

Dat komt mede door het puike werk dat Honda geleverd heeft. natuurlijk helpt het ook dat de coureurs (Verstappen en Pérez) vrijwel direct uit de voeten kunnen met de R16B. Maar toch, de Honda-power helpt ook zeker mee. Zoals bekend is dit het laatste seizoen dat Honda officieel meedoet als motorenleverancier. Maar Honda helpt ook mee voor het volgende jaar.





In het F1-seizoen van 2022 wordt er namelijk gereden met een andere brandstofsamenstelling: E10. Dat betekent 90% heerlijke benzine en 10% duurzame ethanol. De motoren moeten hierop worden aangepast om goed te lopen en maximale prestaties te leveren.

Christian Horner

Aan het Britse Autosport laat Red Bull Racing teambaas Christian Horner het volgende weten:

De grootste uitdaging voor alle fabrikanten is de introductie van de nieuwe brandstof. Nu Honda nog de middelen heeft, zorgen ze ervoor dat we op de best mogelijke wijze de ‘engine freeze’ ingaan. Op dit moment zijn ze al met de ontwikkeling aan de slag in Sakura in zullen ze het overdragen wanneer het moment daar is. Christian Horner

De komende jaren zal Red Bull rijden met een aangepaste Honda-motor. Vanaf 2025 wordt er gereden met een compleet nieuwe motor die in eigen beheer wordt gebruikt. Mede daarvoor werd Ben Hodgkinson binnen gehengeld (ten koste van Mercedes). Ook zullen diverse technici van Honda overstappen naar Red Bull Racing.