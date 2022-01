Honda blijf tóch motoren leveren aan Red Bull!

Honda leek een gevalletje ‘stoppen op je hoogtepunt’ te doen, maar wat blijkt? Ze hebben zich bedacht.

Je kunt als Max Verstappen zijnde nog zo’n groot talent zijn, als je niet de juiste auto met de juiste motor onder je kont hebt ben je alsnog kansloos. Dat was de afgelopen jaren ook het geval, maar in 2021 viel eindelijk alles op zijn plek. Niet Lewis Hamilton, maar Max Verstappen werd wereldkampioen. Mede mogelijk gemaakt door Honda.

Op naar nog meer overwinningen met Red Bull Honda! O nee, wacht… het was het laatste jaar van Honda in de F1. De samenwerking wordt niet abrupt afgebroken, maar Red Bull moet in principe vanaf volgend jaar zijn eigen boontjes gaan doppen. Net nu het zo lekker ging.

Maar nu komt de plottwist: Honda heeft zich bedacht. De zoete smaak van overwinning zal daar vast iets mee te maken hebben. Het plan is nu dat Honda nog tot en met 2025 motoren zal blijven leveren aan Red Bull. Dat zegt niemand minder dan Helmut Marko in een interview met het Oostenrijkse Autorevue.

In eerste instantie zou Red Bull nog dit jaar met een Honda-motor rijden en daarna zelf de motor verder ontwikkelen. Het plan is nu echter dat Red Bull nog tot en met 2025 kant-en-klare motoren krijgt aangeleverd van Honda.

De nieuwe afdeling Red Bull Powertrains kan in de tussentijd dus alle energie richten op het ontwikkelen van de nieuwe krachtbron voor 2026. Dat is toch even een lekkere opsteker!