Red Bull haalt dit weekend Honda-logo’s van livery

Vorige race had Red Bull nog een speciale hommage aan Honda, maar nu moeten de Honda-logo’s juist het veld ruimen.

De Formule 1 is aardig dichtgereguleerd, maar er is geen regel die het aanpassen van de livery tijdens het seizoen verbiedt. Teams krijgen daarom de kans om af en toe wat leuks te doen met hun livery.

Zo had Ferrari vorig jaar tijdens hun 1000ste grand prix een speciale donkerrode livery. Dat was ook het enige memorabele wat Ferrari die race liet zien, maar dat terzijde. Vorige week was het Red Bull die een speciale livery had, als eerbetoon aan Honda.

Omdat het seizoen nog niets is afgelopen leek de timing wat eigenaardig, maar daar is een verklaring voor. Red Bull had deze livery namelijk bedoeld voor de Japanse Grand Prix, die eigenlijk dat weekend verreden zou worden. Maar dat feest ging niet door. Geen thuisrace voor Honda dus. Daarom heeft Red Bull de livery maar tijdens de vervangende race gebruik, wat dus Istanboel was.

Aanstaand weekend zal Red Bull weer terugkeren naar de normale livery, maar toch niet helemaal. Op de achtervleugel en de helmen van Max en Checo zal namelijk géén Honda te lezen zijn. Vindt Red Bull het nu al welletjes geweest…?

Nee, er is wat anders aan de hand. In de VS wil Honda namelijk liever hun luxemerk Acura onder de aandacht brengen. Daarom zal er Acura in plaats van Honda op de auto’s staan. Het is niet voor het eerst dat Acura als sponsor te zien is in de Formule 1. Ooit reden Senna en Prost rond met Acura-logo’s op hun helm.

Excited to welcome the @Acura brand back to #F1 this weekend for the #USGP 🇺🇸 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 20, 2021

Als je je straks dus afvraagt welke auto’s met grote letters Acura op de achtervleugel rondrijden: dat zijn dus de Red Bulls. Nu maar hopen dat Olav Mol dit ook heeft meegekregen.