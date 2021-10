Officieel: Porsche 718 Cayman GT4 RS draait 9.000 tpm [video]

Een gevalletje shut up and take my money. Porsche heeft de 718 Cayman GT4 RS aangekondigd!

Ja, weten al een tijdje onofficieel dat er een nog hetere variant op de 718 Cayman GT4 zou komen. Een gecamoufleerde auto is al meerdere keren gespot op en rondom de Nürburgring. Porsche had iets in petto, maar hield de liepen stijf op elkaar. Tot nu. Want het bestaan van de 718 Cayman GT4 RS is nu officieel door Porsche bevestigd. En hoe.

Geheel in stijl komt het Duitse automerk meteen met bewijs in vorm van een video. Op beelden is te zien hoe ontwikkelingscoureur Jörg Bergmeister de RS beetpakt. Het kijken van die video is verplichte kost, want wat klinkt deze 718 lekker! De 718 Cayman GT4 RS voltooide de 20,6 kilometer lange Nordschleife in 7:04,511 minuten. Dat is 23,6 seconden sneller dan zijn kleinere broer, de 718 Cayman GT4. De auto stond op Michelin Pilot Sport Cup 2 R banden en had vanwege de veiligheid voor de bestuurder een racekuip. Een notaris was aanwezig om de tijd te erkennen.

Porsche wil nog niets zeggen over de aandrijflijn. Je oren vertellen het verhaal. Dit is een 992 GT3 in een kleinere verpakking. Duidelijk hoorbaar is een atmosferische zescilinder boxermotor die maar liefst 9.000 tpm mag draaien.

“Tijdens de ontwikkeling hebben we de 718 Cayman GT4 RS alles gegeven wat een echte RS kenmerkt: een lichtgewicht constructie, meer downforce, meer vermogen en – vanzelfsprekend – een nog hoger niveau van responsiviteit en feedback. Andreas Preuninger

Testcoureur Jörg Bergmeister heeft inmiddels meer dan 500 uur aan boord van de Porsche 718 Cayman GT4 RS doorgebracht om te helpen met het ontwikkelen. Het is nu afwachten tot de officiële onthulling volgt met alle specificaties. Ondergetekende zet zijn geld op zo’n 450 pk uit een 4.0-liter zescilinder.