Tesla had een topjaar, maar niet dankzij Nederland

Nederland is niet langer het land waar Tesla’s als warme broodjes over de toonbank vliegen. Maar het automerk heeft ons niet nodig, zo blijkt.

Nederland had in 2019 een dikke vinger in de pap bij Tesla als het gaat om de totaalverkopen in dat jaar. Door de aantrekkelijke bijtelling was de Model 3 een wereldhit, gewoon in ons kikkerlandje. Die tijden liggen achter ons. En van enorme Tesla verkopen is ons land geen sprake. Maar Tesla heeft Nederland helemaal niet nodig om veel leveringen voor elkaar te krijgen, zo blijkt uit het laatste kwartaal van 2021.

Tesla leveringen

Tesla leverde een recordaantal auto’s af in het laatste kwartaal van vorig jaar. Namelijk 308.600 voertuigen gingen naar een eigenaar. Niet eerder leverde de Amerikaanse autofabrikant zoveel auto’s af in een kwartaal. Daarmee komt het totaal aantal afleveringen voor 2021 op 936.000 voertuigen wereldwijd. Nederland heeft slechts een klein aandeel geleverd in die aantallen. In Nederland werden er in 2021 in totaal 4.151 Tesla’s verkocht. Ter vergelijking, in 2020 was dat nog 8.957. De verkoop is dus dik gehalveerd, ondanks de komst van de Model Y. Blijkt uit cijfers van BOVAG.

Bij Tesla zal het Nederlandse resultaat de champagne er niet minder om doen smaken als het gaat om het aantal leveringen. De Amerikanen leverde vorig jaar 87 procent meer auto’s af in vergelijking met 2020. Dit jaar hoopt het merk door de miljoen leveringen te gaan. Met nieuwe modellen als de Cybertruck en Semi moet dat wel gaan lukken, zou je denken. Meerdere keren geplaagd door uitstel, is het de bedoeling dat de nieuwe elektrische modellen van Tesla dit jaar eindelijk het licht gaan zien.