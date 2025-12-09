Citroën komt met een eigenwijze, kleine versie van de ID Buzz

Wat Volkswagen met de ID Buzz kan, kan Citroën met de ELO concept.

Het is misschien niet het megasucces geworden wat Volkswagen voor ogen had, maar de ID Buzz is wel een fruitige verschijning. Neem die auto in je achterhoofd, maak ‘m een stuk kleiner en besef dan dat deze totaal andere auto uit Frankrijk komt. Tadaa, maak kennis met de Citroën ELO concept car.

Citroën ELO

De ELO is met zijn 4,10 meter nauwelijks groter dan een ë-C3, maar Citroën heeft het interieur slim en luchtig ingedeeld dat het optisch grote lijkt. De auto kan namelijk tot zes personen kwijt. Das best knap voor het formaat auto. Dankzij een volledig elektrische architectuur, met de motor achterin, hebben de ontwerpers iedere kubieke centimeter weten te benutten.

The Voice-stoelen in je Citroën

Het meest in het oog springend is zonder twijfel de centrale bestuurderspositie. Je zit in het midden, met panoramisch zicht door een grote 180°-voorruit. En ben je even klaar met rijden? Dan draai je de stoel simpelweg om en wordt de ELO je werkkamer, vergaderhok of relaxplek. Dit idee hebben we de afgelopen 20 jaar al honderd keer voorbij zien komen, zeker de Fransen blijven dit volhouden. Het blijft toch iets concepts-achtig. Bij een elektrische auto is er wel een praktisch nut voor te bedenken. Tijdens het laden is het met een gedraaide stoel ruimer vertoeven dan zo krap achter het stuur.

De drie stoelen achterin zijn individueel neerklapbaar en uitneembaar. Haal je ze eruit, dan heb je een setje campingstoelen voor een spontane picknick. Voor nog meer zitplekken zijn er twee extra klapstoelen verstopt onder de zittingen. Niets is aan het toeval overgelaten.

De ELO heeft ook een slaapmodus. In de kofferbak liggen twee compacte matrassen die je opblaast met de ingebouwde compressor. Dit heeft Citroën bedacht in een samenwerking met Decathlon. Ook leuk: de binnenverlichting verandert in nachtlampjes en er zijn bevestigingspunten om bijvoorbeeld een mini-projector op te hangen.

Citroën werkte daarnaast samen met Goodyear, dat slimme banden leverde die real-time druk en slijtage meten via een app. Staat de bandenspanning goed? Groene LED. Moet je lucht bijpompen? Rode LED. Handig.

Qua uitstraling is de ELO een vrolijke verschijning. De vraag is altijd of zo’n concept het daadwerkelijk tot een productiestadium weet te schoppen. Campers zijn heter dan ooit, dus wie weet. De Citroën ELO debuteert op 9 januari tijdens het Autosalon van Brussel.