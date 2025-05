Gaat BMW shockeren met dit nieuwe model?

BMW deelt een voorproefje op deze maandag van een nieuw model voor Villa ‘D Este.

Aankomend weekend is het weer tijd voor Villa ‘D Este. Een jaarlijks feestje van de BMW Group waar met name BMW uitpakt met mooi spul. Denk bijvoorbeeld aan de Skytop van vorig jaar, die onlangs in productietrim werd gespot.

BMW op Villa ‘D Este

Voor dit jaar staan er meerdere primeurs op het gamma, met nieuws vanuit BMW en BMW M. In aanloop naar het evenement heeft het Duitse automerk op de socials vandaag een teaser geplaatst van één van de primeurs. Maar wat is het?

Designbaas Adrian van Hooydonk deelde op zijn Instagram een beter plaatje van de auto. Alsof je met je dronken harses een foto maakt van een auto, dat idee een beetje. Maar de lijnen komen zo wat beter tot zijn recht.

Je hebt de hele week de tijd om te fantaseren wat dit precies moet voorstellen. Een zoveelste concept? Een productiemodel van de BMW Z4 Shooting Brake concept? Wie het weet mag het zeggen. De lijnen zijn elk geval vreselijk scherp getekend, je kan er een bierflesje mee openen.

Gezien de vorm zet ik mijn geld op een shooting brake. Ondergetekende is overigens aanwezig in het vlees op Villa ‘D Este aankomend weekend. Zodra BMW het doek trekt van deze bijzondere creatie tref je hier op Autoblog de livepics. Ik beloof het je.

De afgelopen jaren heeft BMW al genoeg weten te schockeren als het gaat om het design van modellen. Flikken de Duitsers het weer, of valt het allemaal wel mee?

Naast wereldprimeurs viert BMW tijdens Villa ‘D Este het 50-jarige bestaan van de 3 Serie. Daarover later meer.

In hetzelfde Cernobbio is ook een nieuwe editie van FuoriConcorso, waar merken als Pagani en Koenigsegg de vloer delen. Laatstgenoemde schijnt ook wat nieuws mee te nemen naar het Italiaanse meer, dus er staat weer genoeg te gebeuren dit weekend. Waarvan akte.