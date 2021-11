Hopeloos ouderwetse configurator voor nieuwe Tesla-concurrent

We zetten er expres niet bij dat het een Tesla-killer is. Neemt niet weg dat het een hopeloos ouderwetse configurator is.

Het moet wel een beetje zuur zijn voor Henrik Fisker. Er lag een grote toekomst in het verschiet voor de Deense sterdesigner, die onder andere meewerkte aan de BMW Z8 en Aston Martin V8 Vantage.

Net als Elon Musk zag hij vroeg een markt voor een duurzame auto. Waar Elon Musk met omgekatte Lotus Elises begon, deed Henrik Fisker dat met omgekatte BMW 6 Series en Mercedes SL’s. Saillant detail: Henrik Fisker werkte mee aan het basisontwerp van de Tesla Model S. De Fisker Karma die hij later lanceerde was veel fraaier, maar qua packaging een ramp. De auto was extreem groot én bijzonder krap.

Hopeloos ouderwetse configurator

Enfin, terwijl Tesla floreert, moest Fisker weer van nul beginnen. Na 15 jaar ziet Henrik Fisker in dat elektrisch meer toekomst heeft dan een plug-in hybride. De eerste auto van de nieuwe lichting is de Fisker Ocean, een elektrische crossover. Mocht je in de VS wonen dan kun je de auto reserveren. Sterker nog, de configurator staat al online!

Voor een tech-bedrijf is de configurator zeldzaam ouderwets. Nu hebben veel merken voor de VS een andere (eenvoudigere) configurator. Er is simpelweg minder mogelijk qua opties. Dat is in het geval van de Fisker Ocean ook het geval. Er zijn vier uitvoeringen: Sport, Ultra, Extreme en One.

22 inch wielen

Vervolgens kun je kiezen uit zes kleuren. Later komen er nog een paar bij. Qua wielen is er keuze uit standaard 20 inch of twee verschillende 22 inch velgen. Betreft het interieur: uiteindelijk is er keuze uit zwart, wit en blauw, maar je kunt bij introductie alleen wit krijgen.

Hopelijk verkoopt Fisker een hoop auto’s, zodat ze snel de configurator kunnen voorzien van een update. Op het moment dat je configurator ouderwetser is dan die van Morgan, moet je je zorgen gaan maken.

De Fisker Ocean is nu te reserveren, maar je krijgt ‘m pas in 2022 op de stoep. Aanbetalingen kunnen gedaan worden vanaf 250 euro.