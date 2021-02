Karma GS-6 is nog altijd een Tesla-killer - Autoblog.nl

Kan de Karma GS-6 de strijd met de Tesla Model S nu wel aan?

Dik 10 jaar geleden was er een ware strijd tussen moderne, luxe supersedans in het sportievere segment. Denk aan de Maserati Quattroporte, Mercedes CLS en Porsche Panamera. Maar er waren twee vernieuwende alternatieven op komst: de Tesla Model S en de Fisker Karma.

Opvallend feitje: de eerste basislijnen van die Tesla Model S zijn door Henrik Fisker zelf getekend! Aanvankelijk leek Henrik Fisker zelfs de betere papieren te hebben. De Fisker Karma was een PHEV en Fisker had meer ‘automotive ervaring’ dan Tesla. We weten hoe het afgelopen is. Tesla is het meest waardevolle merk ter wereld en Fisker probeert het binnenkort met een nieuw elektromerk.

Karma GS-6

De Deense designer heeft niets meer van doen met deze Karma GS-6. De auto heeft wel wat weg van de Revero GT, wat natuurlijk net als dit gewoon een Fisker Karma is. Nog altijd is het een plug-in hybride. De auto heeft een 1.5 driecilinder (van BMW) als generator en twee elektromotoren op de achteras. Het maximum systeem vermogen is 543 pk aan en het maximum systeemkoppel is 746 Nm.

Prestaties Karma GS-6

Daarmee kun je in 3,8 seconden naar 96 km/u accelereren. Daarvoor moet je ‘m wel in de sportmodus zetten. Naast ‘Sport’ is er ook een ‘Stealth’- en ‘Sustain’-modus. Het accupakket is 26 kWh. Een volledig elektrische Karma staat in de planning, die komt later dit jaar en heet dan ‘GSe-6′. Op een volle accu moet die versie zo’n 480 km halen.

Premium

Een groot verschil met Tesla is dat de Karma GS-6 een premium auto is c.q. moet zijn. Qua materialen en afwerking moet de auto op een hoog niveau staan. Dat niet alleen, geheel zoals het een waar premium-merk betaamt, kun je de auto helemaal naar wens aankleden. Qua kleuren, bekledingen, wielen (21 en 22 inch) en dergelijke kun je de auto helemaal naar wens afstemmen. Ook hardware-opties als Brembo-remmen kun je af-fabriek configureren.

Prijzen Karma GS-6

Dan de prijzen. We hebben nog niet de Nederlandse prijzen, maar in de VS kost de Karma GS-6 precies 83.900 dollar (69.210 euro). De Karma GSe-6 wordt aan het einde van dit jaar verwacht en moet dan 79.900 dollar kosten (65910 euro). Als je wilt, kun je nu al een aanbetaling doen. Daarvoor moet je 100 dollar overmaken, die je overigens elk moment kunt terugvorderen. Het merk Karma gaat door Kroymans in Nederlands vertegenwoordigd worden.