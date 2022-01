Nieuwe Cybertruck datum, al is Tesla nog niet zo happig

Er is een nieuwe productiedatum bekend geworden van de Tesla Cybertruck en deze ligt niet in 2022. Tesla zelf is er nog niet zo happig op.

Een paar dagen geleden werd bekend dat de Tesla Cybertruck niet in 2022 het licht gaat zien. De Amerikaanse autobouwer verwijderde ‘2022’ van de website, waardoor vraagtekens rondom het nieuwe elektrische werkpaard van Tesla alleen maar groter werden. Maar nu is er toch een productiestart te melden. Al is de vraag in hoeverre je deze datum concreet kunt noemen.

Tesla Cybertruck niet in 2022

Tesla zelf weigert ieder commentaar, maar Reuters claimt dat het in het eerste kwartaal van 2023 moet gaan gebeuren. Dan staat de productiestart van de Tesla Cybertruck op het programma. Het persbureau baseert dit op basis van een bron, die dichtbij het vuurt zit. Aangezien Tesla er publiekelijk niets over kwijt wil, zegt deze richtdatum nog niet heel veel. Met verdere vertragingen kan het tweede of het derde kwartaal van 2023 ook mogelijk zijn.

Tesla doet er misschien verstandig aan door zich niet meer publiekelijk uit te laten over een datum. Als die datum in zicht komt en er volgt weer een uitstel dan brengt dat schade toe aan het vertrouwen in het merk. Sowieso is de Cybertruck al het meest geplaagde Tesla-model tot nu toe. De elektrische auto is meerdere keren uitgesteld. Nu is de aanbetaling van 100 euro ook niet heel groot, maar ik kan me zo voorstellen dat klanten er op gegeven moment wel klaar mee zijn. Bovendien zit de concurrentie ook niet stil. Denk aan Ford met de F-150 Lightning en Rivian. Kortom, werk aan de winkel voor Tesla. Straks zijn ze niet de eerste, maar de laatste.