Horner: “Max hield zich nog in”

Schuilt er een heuse Rico Verhoeven in de Red Bull oogappel?

Het was een enerverende race. Ondanks dat er vrij weinig gebeurde was het behoorlijk spannend. Zeker voor de Nederlandse fans, want Verstappen reed naar een zekere overwinning. Helaas was daar Ocon die hetzelfde deed wat Jos Verstappen deed in 2001: hij kegelde de raceleider van de baan. Destijds was het Montoya die Michael Schumacher inhaalde en de race leek te winnen. Jos Verstappen werd op een ronde gereden en de vader van Max remde te laat. Montoya bleef er koel onder: “That’s racing.” Hij wist dat Jos het niet express deed en dat zijn moment nog wel zo komen.

Fast forward naar 2018. De zoon van Jos Verstappen is overduidelijk wat minder hoffelijk dan Montoya. “What an idiot!” was nog een vrij lieve frase. Na de race, bij het wegen van de coureurs, zocht Max Verstappen de Franse dader op. Er volgde een nogal laf handgemeen dat niet niet veel verder kwam dan “Hou me tegen!!! Ik zeg je! Hey! Hoe me tegen dan!!” De raceleiding was er niet over te spreken en heeft beide jonge coureurs nu aan tafel om de situatie te bespreken. Niet alleen de actie van Ocon (die vindt dat Ocon niets fouts deed) , maar ook de ietwat agressieve stance van Max Verstappen.

Christian Horner gaf zijn mening aan de heren van SkySport:

Ik denk dat Max zich nog heeft ingehouden. Het heeft hem een zekere overwinning gekost. Hij heeft het uiterste uit een beschadigde auto gehaald. Esteban heeft geluk gehad dat ‘ie alleen een duwtje kreeg. De emoties liepen hoog op. Ik zei nog tegen hem dat ‘ie zichzelf onder controle moest houden. Max heeft door een fout van de ander de overwinning verloren door een achterblijver Als achterblijver bemoei je je niet met de raceleider. Het is ongelooflijk wat Ocon dacht bij die move.

Uiteraard is het geen toeval dat Ocon zo dichtbij kwam. De Force India heeft een Mercedes motor en op het rechte stuk doen ze het niet verkeerd.

We weten dat ze snel zijn op de rechte stukken. Maar waarom racet hij tegen de leider in de race? Hij staat een ronde achter, hij heeft te weinig racepace. Hij zette zijn auto er gewoon naast. Er zat absoluut geen logica achter.

Verstappen kon gelukkig nog wel zijn weg vervolgen, maar kon geen vuist meer maken tegen Hamilton. Volgens Horner was de auto zwaar beschadigd.