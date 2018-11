Uitslag Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2018

Wordt dit een epische wedstrijd of een verplicht nummertje?

De kaarten in het wereldkampioenschap zijn al behoorlijk geschud. Lewis Hamilton werd vorige race kampioen, dus die spanning is er nu vanaf. Het wereldkampioenschap voor de constructeurs staat echter nog open. Deze is nog redelijk spannend. Mercedes staat voor met 585 punten, maar Ferrari staat met 530 punten nog redelijk dichtbij. Red Bull wordt sowieso derde met 362 punten. Renault kan onmogelijk in de buurt komen, de Fransen staan nu op 114 punten. Daniel Ricciardo zit in eenzelfde positie als Red Bull. Hij kan met zijn 146 punten onmogelijk Verstappen (216 punten) inhalen, maar Nico Hülkenberg heeft slechts 69 punten. Die afstand is dus groot genoeg. Voor Max Verstappen kan het wel degelijk interessant worden, want de afstand naar Bottas (227 punten) en Raikkonen (236 punten) is niet eens zo heel erg groot meer.

In de kwalificatie van gisteren behaalde Lewis Hamilton de pole position. Voor de 82e keer in zijn carrière. Op een bijna Schumacher-esque wijze domineert hij de Formule 1 op dit moment. Max Verstappen start vanaf de vijfde plaats. Voor de regendansers: er wordt een klein beetje neerslag verwacht.

Start

En we zijn onderweg! Hamilton heeft een goede start en weet zijn positie te behouden. Verstappen pakt even de vierde positie, maar moet deze enkele bochten later weer inleveren. Zelden was een start zo saai. Niemand valt uit, niemand raakt van de baan. Alleen Hülkenberg en Sainz zitten elkaar in de weg en rijden elkaar bijna van de baan. Goed teamwerk. Verstappen pakt gelukkig Raikkonen weer terug en staat weer vierde. Sterker nog, een ronde later pakt hij Vettel. De Nederlander staat nou op de 3e positie. De Ferrari’s rijden op de gele banden en rijden een andere strategie. Vettel maakt een foutje waar Raikkonen van profiteert.

Zoals het er nu in ronde 5 voor staat is Mercedes de kampioen constructeur. Hamilton leidt, Bottas volgt op P2. Verstappen staat derde, Raikkonen ligt op de vierde positie. Op P5 vinden we Vettel die Ricciardo vlak achter zich heeft. Best of the rest is op dit moment Charles LeClerc. In ronde 8 zien we dat Verstappen de druk opvoert bij Bottas. De Fin heeft op het rechte stuk het voordeel van de sterke Mercedes-motor, maar de in Monaco woonachtige Nederbelg blijft er vlak achter. Over belgen gesproken, Stoffel Vandoorne doet ook mee! Hij ligt op P20, anderhalve seconde achter Stroll.

Ondanks dat de Mercedes op het rechte stuk sneller is, haalt Verstappen Bottas in de eerste bocht. In de bochten die volgen pakt Verstappen meteen een halve seconde op de Fin. Het gaat niet lekker met Valtteri. Hij staat in ronde 11 op 1,3 seconden van Max. Bottas heeft een andere probleem en dat is Kimi Raikkonen, die Ier blak achter rijdt. Ook Vettel en Ricciardo zitten er vlakbij. Goed voor Verstappen is het fantastisch. Hij kan zo naar de Mercedes van Hamilton toe rijden. De voorsprong van Lewis Hamilton op verstappen is een kleine anderhalve seconden.

In ronde 16 zijn de Ferrari’s nog steeds niet voor de Mercedes van Bottas. Je zou bijna denken dat Bottas de boel aan het blokkeren is. Tijdens ronde 18 gaan de monteurs van Ferrari naar buiten. Gewoon om de boel te foppen, want ze lopen 20 seconden later weer naar binnen. Gezien de bandenkeuze ook een vreemde beslissing, want Raikkonen en Vettel moeten zo lang mogelijk doorrijden. In ronde 19 rijdt Verstappen de snelste ronde, maar de afstand op Verstappen blijft gelijk. Wel zien we dat Hamilton iets meer aan het glijden is dan Verstappen. Lewis Hamilton komt voor verse rubber binnen in ronde 20. De leider op dit moment: Max Verstappen!

Mid Race

We zijn nu in ronde 21 en iedereen doet nog mee aan de race. Vooraan rijdt Verstappen, achteraan rijdt Ericcson. In ronde 22 moet hij zijn auto in de pits parkeren wegens een beschadigde bodemplaat na een spin. Zonde, de man die verrassend genoeg van P6 is de eerste die het veld mag verlaten. Vervolgens rijdt Max een aantal ronden keurig op P1.

In ronde 36 gaat Verstappen naar binnen voor nieuwe banden. Max komt daarbij twee seconden te kort op Lewis Hamilton, die nu op de eerste positie rijdt. Verstappen is op dit moment de snelste coureur op de baan. In ronde 39 zit Verstappen binnen een seconde van de Britse wereldkampioen. Het lijkt wel alsof de motor van Hamilton even niet lekker loopt: Max rijdt er vrij eenvoudig voorbij en leidt nu de race. Hamilton probeert een paar bochten later te pareren, maar Verstappen houdt dapper stand. In een ronde tijd heeft Verstappen al meer dan een seconde afstand. Ricciardo gaat ook lekker. Hij rijdt in ronde 42 de snelste ronde, vlak achter de Ferrari’s.

Het lijkt allemaal goed te gaan. Maar dan! Verstappen spint in ronde 44. Ocon wordt op een ronde gezet door Verstappen. In de tweede bocht beukt de Fransman echter de Nederlander van de baan. Komt enigszins bekend voor, Jos Verstappen deed dit ooit eens bij Juan Pablo Montoya. “What an idiot’, scandeert Verstappen over Ocon. We zitten nu in ronde 47 en MV33 staat 5 seconden achter Hamilton. Dat gat is in ronde 49 4,9 seconden. Kortom, Verstappen rijdt weer richting Hamilton. Op nummer drie staat Raikkonen, die op anderhalve seconde afstand van MV33 rijdt. Het ziet er naar uit dat Esteban Ocon hoofdverantwoordelijk is voor de zege van Hamilton. De Esteban wordt gestraft voor zijn actie, hij moet een stop-and-go penalty van tien seconden incasseren.

Vettel kan geen vuist maken en gaat voor de tweede keer de pits in. Vettel gaat in ronde 55 voor vers en zacht rubber naar binnen. Verstappen lijkt nauwelijks in te lopen tot ronde 56. Dan ineens geeft Hamilton 1 seconde op de Nederlander. Het verschil is nu nog 3,5 seconden. In ronde 59 pakt Daniel Ricciardo de 4 plaats af van Valtteri Bottas. De fin gaat direct naar binnen, waarschijnlijk om Vettel af te kunnen houden.

Finish

De laatste 10 ronden gaan nu in. Verstappen ligt op zo’n drie seconden van Hamilton. In ronde 63 verkleind Max dat met 2,6 seconden. Ondanks dat het voor ons Nederlanders heel erg spannend is, gebeurt er verder niet zoveel. Ferrari heeft weer eens gefaald met de bandenstrategie. Max komt dichter in de buurt van Lewis, maar het is vooralsnog te weinig om in de DRS-zone te komen. Met nog drie ronden te gaan, heeft Lewis de overwinning in de zak. Met dank aan Ocon wint Hamilton de GP van Brazilië in 2018. Mercedes heeft nu ook de constructeurstitel.

1. Hamilton

2. VERSTAPPEN

3. Raikkonen

4. Ricciardo

5. Bottas

6. Vettel

7. LeClerc

8. Grosjean

9. Magnussen

10. Perez

11. Hartley

12. Sainz

13. Gasly

14. Vandoorne

15. Ocon (enculé)

16. Alonso

17. Sirotkin

DNF Stroll

DNF Hulkenberg

DNF Ericcson

UPDATE: Max heeft Ocon opgezocht voor een vriendelijk handgemeen.