Heb jij een miljoen over voor deze unieke 959?

Het is in elk geval unieker dan wéér een 911 RS!

Gelimiteerde Porsches zijn duur, dat moge bekend zijn. Ondanks dat alle 911’jes nogal veel op elkaar lijken, zijn het voor de liefhebbers compleet verschillende auto’s. Boven de bijzondere 911-modellen heeft Porsche af en toe écht iets bijzonders in de aanbieding. De laatste Porsche supercar was natuurlijk de 918 Spyder. Ondanks relatief behoudende styling is het overduidelijk dat dit een absolute hypercar is. In 2003 mochten we de Porsche Carrera GT verwelkomen. Een bloedstollende mix van een atmosferische V10, lastige koppeling en zeer, eh, uitdagende handling. Maar de eerste supercar van Porsche was veel minder exotisch. Althans, op het eerste gezicht. De 959 leek op een 911 met een iets andere achterkant.

Nog een punt waarop de 959 anders is dan zijn opvolgers: het dak kon niet open. De 959 is altijd een coupé geweest. Op eentje na, dan. Het verhaal had zo mooi kunnen zijn, zoals bij de Porsche 993 Turbo Cabriolet. Dat Porsche Exclusive ermee in de weer is geweest voor een paar rijke en veeleisende klanten. Nee, het ging bij deze 959 even iets anders. Een Duitse garage kocht een gecrashte 959 uit 1987. In plaats van de auto te restaureren naar originele staat besloten ze om wat anders te doen. Het dak werd eraf gezaagd en zo ontstond de enige Porsche 959 Cabriolet ter wereld.

Van het dak werd een hardtop gemaakt, dus je kan het oorspronkelijke dak altijd weer monteren. Althans, als je de goede vooruit erop hebt. Deze 959 Cabrio kan voorzien worden van twee voorruiten. De eerste is een standaard exemplaar, de andere een ‘Speedster’-voorruit. Die is veel lager, zoals bij de 911 Speedster. Ondanks dat het geen officieel Porsche product is, zijn er enkel Porsche onderdelen gebruikt. In technisch opzicht veranderde er niets. De zescilinder boxer levert nog altijd de standaard 450 pk. Qua hardware lijkt het dus veel op een nieuwe 911 Carrera 4 GTS Cabriolet. Die heeft ook 450 pk, vierwielaandrijving en een kap die open kan. Zo’n Carrera 4 GTS kost je een kleine twee ton. Deze unieke 959 Cabriolet is een stukje duurder. De eigenaar wil er precies 1.000.000 voor hebben. Je kunt de advertentie hier bekijken.