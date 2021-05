Deze Tesla Cybertruck komt met een gratis Cyberquad - Autoblog.nl

Twee voor de prijs van één. In dit geval krijg je een Cyberquad bij aankoop van een Hot Wheels Tesla Cybertruck.

Helaas levert Tesla de Cybertruck nog niet aan klanten. Je kunt dit niet bepaald omschrijven als een alternatief, maar grappig is het wel. Deze Cybertruck is een RC-auto van Hot Wheels. Wie een goed geheugen heeft kan zich herinneren dat Hot Wheels ruim een jaar geleden al kwam met een RC Cybertruck. Dit is echter iets anders.

Ten eerste is deze Cybertruck een stuk betaalbaarder. De eerste RC-auto was met 400 dollar behoorlijk aan de prijs. Deze RC Cybertruck is met een prijskaartje van 100 dollar al een stuk beter te behappen. Bovendien komt de Tesla met een gratis Cyberquad. Daarnaast is er natuurlijk een joystick om de Cybertruck te besturen.

Het verschil in vergelijking met de Cybertruck van verleden jaar heeft te maken met de kwaliteit. Deze nieuwe Cybertruck is een stuk minder robuust, wat natuurlijk ook een verklaring is voor de lagere prijs. Het autootje heeft een 1:10 schaal.

Op een volle batterij kun je 25 minuten rijden. De Hot Wheels Cybertruck heeft ongeveer drie uur nodig om volledig op te laden. Vanaf 21 mei is de RC-auto verkrijgbaar via Mattel Creations.