Man laat sleutels in AMG GT, dieven grijpen hun kans [video] - Autoblog.nl

Een pijnlijke diefstal van een Mercedes-AMG GT, met ook nog eens de nodige schade aan de auto.

Nooit meer naar de sleutels van je auto zoeken? Laat ze lekker in je voertuig slingeren! Heel slim is het niet. Je maakt het voor dieven wel erg gemakkelijk. Bovendien zal je verzekeraar ook wel een mening hebben in het geval van een diefstal. Een AMG-rijder in een buitengebied van Miami, Florida moest er op de harde manier achterkomen.

Hij dacht dat zijn auto’s veilig achter het hek op de oprit van zijn woning stonden. Niet dus. Twee auto’s werden tijdens een nachtelijke diefstal gejat. Het gaat hier om een Mercedes S-klasse en een AMG GT 4 Door. Het hek konden ze niet openkrijgen, dus deden de dieven iets rigoureus. De AMG GT werd gebruikt om het hek open te rammen. Met succes, want ze wisten te ontkomen.

AMG GT diefstal

De dieven kwamen niet zonder voorbereiding. Zo hadden ze onder meer het GPS-systeem uitgeschakeld, waardoor de eigenaar niet langer de gestolen auto’s kon traceren. Er zat echter nog een systeem aan boord van de auto’s. Daarmee kon de motor op afstand uitgeschakeld worden. De dieven konden daardoor geen kant meer op.

De S-klasse en Mercedes-AMG GT 4 Door werden achtergelaten en uiteindelijk gevonden. Inmiddels heeft de eigenaar beide auto’s weer terug in het bezit. De schade aan beide voertuigen en het hek loopt in de tienduizenden euro’s.

De dieven zijn nog niet gepakt. De eigenaar looft een beloning van 3.000 dollar uit voor informatie dat kan leiden tot de arrestatie van het tuig.