Compactere Cybertruck onderweg, grote komt nog niet

Er komt een compactere Cybertruck aan. Op de grote is het ook nog een wachten.

Natuurlijk is het geweldig dat Tesla alles net even anders aanpakt dan normaal, maar het is soms niet altijd even duidelijk wat er precies gaat gebeuren.

Aan de ene kant hebben ze de eerste generatie Roadster, Model S, Model X, Model en Model Y redelijk op tijd op de markt gebracht. Niet zo snel als ze aanvankelijk beloofd hadden, wellicht. Maar wel op tijd genoeg om de concurrentie qua aandrijflijn en batterij voor te zijn.

Twee jaar geleden aangekondigd

Maar de andere modellen laten wat langer op zich wachten. Denk aan de Tesla Semi (aangekondigd in 2018), Roadster (2017) en natuurlijk de Cybertruck 2019. Dat de Roadster wat langer op zich laat wachten is logisch, een nichemodel wordt ook bij reguliere fabrikanten weleens uitgesteld. Maar die Cybertruck is toch wel een dingetje.

Met name omdat de auto al dik twee jaar geleden is aangekondigd, maar nog steeds niet op de markt is. Dat niet alleen, de concurrentie zit ook niet stil. Denk aan de Rivian R1T, Ford F-150 Lightning, Hummer EV1 en de elektrische Chevrolet Silverado. Het ziet er naar uit dat de Cybertruck dit jaar nog niet gaat komen.

Compactere Cybertruck

Dat wil niet zeggen dat ze bij Tesla op hun handen zitten. Sterker nog, volgens een Trip Chowdhry – een doorgaans goed geïnformeerde analist – is het niet zozeer het wachten op één Cybertruck, maar komt er ook een tweede model. Daarvan kunnen we al heel erg snel de eerste beelden verwachten, aldus de analist. Volgens Trip Chowdhry wordt de compactere Cybertruck niet onthuld op het moment dat de Q4 en 2021 cijfers bekendgemaakt worden.

De analist schat zelf in dat de compacte versie van de Cybertruck in Maart zal worden onthuld. Op zich is dit helemaal geen onlogische gedachtegang. Er zullen genoeg mensen die zijn knotsgekke Cybertruck willen hebben, maar hoeft ‘ie ook weer niet zó groot te zijn. Vergeet ook niet dat de F-150 in verschillende maten te krijgen is. Dat niet alleen, er staan zelfs twee modellen – de Ranger en Maverick – onder. Elon Musk noemde het idee van een kleiner model al in 2020, dus nieuw is de gedachte niet.

Via: Teslarati.