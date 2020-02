Houd Max Verstappen van het strand, teken een petitie

Max Verstappen wil in mei Zandvoort binnenvallen via het strand. Maar jij kan ons allen boos maken door Verstappens D Day te verpesten.

Eerder dit weekend was er nog positief nieuws te melden over de aanstaande Grand Prix van Zandvoort. Alle benodigde papiertjes zijn nu naar verluidt verzameld, dus het feestje kan officieel doorgaan. Maar, zo vlotjes kan het allemaal niet gaan toch in ons drukbevolkte kikkerland? Iemand zal toch nog wel proberen het spektakel te versjteren? Jazeker! Er is namelijk een nieuwe petitie gestart om de verplaatsingen van sommige coureurs te bemoeilijken. Een van de coureurs in kwestie luistert naar de naam Max Verstappen.

Het feit wil namelijk dat Red Bull Racing en twee andere teams aan de autoriteiten gevraagd hebben of ze hun coureurs via het strand van hotel naar circuit mogen shuttelen. Alle inspanningen van de organisatie ten spijt, weten wij allen immers dat het een logistieke puinbende wordt in Zandvoort tijdens het raceweekend. Als team wil je natuurlijk niet dat je polesitter op zondag voor de race muurvast staat op de boulevard. Om dit scenario te omzeilen biedt het strand uitkomst als ‘verbindingsroute’.

Probleem is echter dat de coureurs en hun posse’s hiervoor dwars door natuurgebied Noordvoort moeten scheuren. Dit stukje ongerepte natuur is speciaal bedoeld voor vogels en epische zeehonden. Die beesten zouden weleens verstoord kunnen worden door F1 coureurs die middels een korte Dakar-etappe richting circuit raggen. Zelfs de organisatie van de Dutch GP is -officieel- geen voorstander van het plan, aldus RTL Z. De gemeente Noordwijk gaat het verzoek van de teams waarschijnlijk desalniettemin honoreren. VVD-politicus Roberto ter Hark zegt dat de veiligheid van de coureurs het belangrijkst is:

Als je alle belangen weegt, blijkt de kortste route de veiligste.

Over de weg zouden de coureurs zich alleen in colonne onder politiebegeleiding naar het circuit kunnen verplaatsen, wat duur is. Door de lucht kunnen de coureurs ook al niet ongebreideld vliegen, want zoals we eerder al berichtten mag er tijdens het weekend maar beperkt met helicopters gevlogen worden.

Mocht je desondanks tegen het strandritje van Verstappen en co zijn, kan je HIER een petitie tekenen. Laat daarna even je adresgegevens achter, in de comments!