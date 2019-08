Dutch GP: Valk en Graspieper houden VIPS aan de grond

Voordat je Oudhollands begint te gniffelen over deze terugslag voor rijkaards; ook jij eenvoudige plebejer mag niet naar het circuit komen zoals je zelf wilt.

Gisteren ontstond er nogal wat commotie over de stand van zaken omtrent de Nederlandse Grand Prix. In spanning wachten wij allen af of het echt gaat gebeuren en dan helpt het natuurlijk niet mee als blijkt dat voor de nodige verbouwingen nog geen vergunningen zijn aangevraagd. Vandaag reageert Jan Lammers op alle kerfuffle met de boodschap dat wij racefans niet moeten klagen, maar moeten ‘dragen’. We willen natuurlijk graag meegaan in dit positieve gedachtengoed van het sympathieke kleine racebeest, maar moeten ook realistisch blijven over beren op de weg. Vooral als die beren de vorm aannemen van vogels met hilarische namen.

Laten we even bij het begin beginnen. Mogelijk als gevolg van de polemieken die gisteren ontstonden, is gisterenavond door de organisatie van de Nederlandse Grand Prix een brief gestuurd aan de plaatselijke gemeenteraad. Mocht je ‘m zelf willen nalezen: je vindt ‘m HIER. In het schrijven tracht men de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken omtrent het organiseren van de race. Hieruit blijken een aantal interessante feiten, bijvoorbeeld dat met de auto naar de race komen kennelijk onmogelijk zal zijn.

In de brief staan namelijk de volgende twee punten te lezen:

Parkeren in Zandvoort is tijdens de Dutch GP alleen mogelijk voor bestemmingsverkeer en de organisatie en betrokkenen rond de Dutch GP

Autoverkeer afvangen dichtbij de Rijkswegen A4, A5 en A9 middels P&R. Verder op eigenfiets of leenfiets of met pendeldiensten

Dat wordt dus een flink stukje trappen om Max door de duinen te zien trappen. Maar zoals aangegeven in de titel is er een schrale troost voor diegenen die denken dat gedeelde smart halve smart is: ook rijkaards voelen namelijk de pijn. Deze verheven figuren die dachten dat ze dan wel even met een heli naar het circuit kunnen gaan, komen namelijk mogelijk bedrogen uit, zo ondervond RTL nieuws.

Hoewel de organisatie van de Dutch GP namelijk een vergunning heeft voor vijftig helicoptervluchten van en naar het circuit per dag, heeft Stichting Duinbehoud via een bezwaarcommissie van de Provincie voor elkaar gekregen dat hier ‘extra onderzoek’ naar moet komen. De stichting is bang dat de jet set als attractie ‘ongebreideld boven het circuit gaat rondvliegen’:

Een paar vluchten voor vips in de ochtend is niet zo erg, maar de hele dag door gaat te ver.

De stichting schreef voor dit jaar al DIT BEZWAARSCHRIFT naar de -zucht, waarom bestaat dit- Hoor- en Adviescommissie van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, teneinde heli’s te weren tijdens de Jumbo Racedagen. Die vallen (net als de verwachte data van de GP volgend jaar) namelijk pardoes in het broedseizoen van de Torenvalk, Graspieper en Kievit, waarvoor al die drukte om hen heen een moodkiller van jewelste vormt. Bovendien geldt de vergunning die Zandvoort heeft tot 23:00 uur en dan wemelt het in de lucht van de kwetsbare vleermuizen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest?!?

Tenslotte is er nog de fameuze nieuwe ‘ontsluitingsweg’. In de brief aan de gemeente geeft de organisatie van de Dutch GP (ondanks dat ze auto’s van het publiek weren) toe dat een dergelijke weg vereist is. Maar clubs als de Natuur & Milieu Federatie Noord-Holland, Stichting Rust aan de Kust, Stichting Duinbehoud, Stichting Vrienden van Middenduin, Milieudefensie afdeling Haarlem en Jesse gaan daar zich ongetwijfeld enorm tegen verzetten. We zullen zien wat ervan komt…