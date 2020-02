De Dutch Grand Prix gaat er definitief komen

Met het afgeven van de evenementenvergunning is de laatste hindernis uit het veld. Max Verstappen racet op 3 mei dus op Zandvoort!

Evenementenvergunningen kunnen best spannend zijn voor een organisatie. Hoe hard je je best ook doet om je vergunningsaanvraag perfect te maken, je kan nooit met honderd procent zekerheid voorspellen wat de gemeente gaat beslissen. Een boze omwonende kan een pittige brief schrijven, bijvoorbeeld. Goedkeuring kan in het ergste geval ook last minute gebeuren, waardoor je nog tot het laatste moment in onzekerheid rondloopt.

De organisatie van de Formule 1-race op Zandvoort hoeft gelukkig niet meer in onzekerheid rond te lopen. De gemeente heeft de evenementenvergunning voor de Dutch Grand Prix namelijk officieel afgegeven. De race op 3 mei kan nu dus definitief doorgaan. Dat zegt Rob Langenberg, Head of Event Operations van de Nederlandse GP-organisatie tegen Wouter Karssen en Meindert Schut in de The Road to Zandvoort-podcast.

Welke hordes de organisatie het afgelopen jaar allemaal moest overkomen? Om te beginnen met stikstof. Je weet wel, dat spul dat ervoor zorgt dat wij over een paar maanden overdag nog maar 100 km/u mogen rijden. Het stikstofprobleem betekende voor de Dutch GP-organisatie ook dat ze niet zomaar een vergunning kregen om de baan aan te kunnen passen.

Toen die vergunning eindelijk werd verleend, kwamen milieuorganisaties in opstand. Ze waren namelijk bang dat de werkzaamheden de leefomgeving van de rugstreeppad en de zandhagedis zouden aantasten. De rechter oordeelde dat de werkzaamheden gewoon door mochten gaan. Als je als organisatie ineens bezig moet houden met schildpadden en stikstof, is het niet zo vreemd als je daardoor de aandacht verliest op zaken als evenementenvergunningen. Gelukkig is die nu dus verleend. En de bouw van de baan zelf? Eind 2019 lag die nog op schema, ergens deze maand moet het circuit klaar zijn.

In de podcast vertelt Langenberg ook over het mobiliteitsplan van de race. De Dutch Grand Prix verwacht immers 104.00 mensen, zonder een goed plan krijg je alleen heel erg veel files. Sinds het einde van 2018 werkt hij aan dit plan. Precies, voor de komst van de Dutch Grand Prix officieel bekend was. The Road to Zandvoort wordt voor een deel uitgezonden tijdens De Nationale Autoshow, vandaag ging die aflevering over de nieuwe auto van Rijkswaterstaat en de stijging in het aantal private lease-auto’s.