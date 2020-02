Porsche 718 Cayman GTS 4.0 – rijtest en video

Porsche is moedig genoeg om de 718 GTS te voorzien van de 4.0 zescilinder uit de GT4. Maar hoe rijdt dat? En zijn de 718 GT4 en 718 Spyder nu overbodig? We maakten een rijtest en video van de Porsche 718 Cayman GTS 4.0 in Portugal. En we deden ook nog een klein rondje met de 718 Boxster GTS 4.0.

Porsche is er eerlijk over: klanten wilden meer. Meer geluid, meer motorinhoud, meer cilinders. De viercilinder Porsche 718’s waren een gok. En hoewel Porsche het niet met exact deze woorden zegt in het persbericht, komt het wel hier op neer: ze hebben gegokt en verloren. En dus is hier nu de Porsche 718 GTS 4.0, naar wens als Boxster of Cayman.

In de strijd tegen uitstoot was de keuze voor de viercilinders best te rechtvaardigen. Maar een klant van Porsche wil geen blok dat rammelt als een slecht getunede Subaru WRX. Zescilinders, dat willen mensen die veel geld aan een sportauto uitgeven. Vanwege het geluid, het gevoel, de power en de prestige. Want het is gewoon lullig als je moet zeggen dat je minder cilinders hebt in je Porsche dan de 15 jaar oude BMW 3-serie van (het zoontje van) de buurman.

De GTS is zoals altijd goed herkenbaar. Zwarte details op de koets zijn de eerste hint dat je met iets speciaals te maken hebt. De zwarte wielen en logo’s, de andere voorbumper, de achterbumper met zwarte diffuser en de sport-spiegels springen in het oog. Ook de dubbele, zwarte uitlaat is een weinig subtiele hint. Iets subtieler wellicht: de koplampen en achterlichten zijn voorzien van een zwart binnenwerk. Op de flank valt ‘GTS 4.0’ te lezen, een verwijzing naar de motorinhoud. Maar voordat we daarover verder gaan, bespreken we eerst het interieur.

Ook daar veel zwart. Leer en alcantara wisselen elkaar af. Een driespaaks sportstuur is standaard. Ook voor GTS logo’s op de hoofdsteunen en de toerenteller hoe je niet extra te betalen. De tweevoudig verstelbare sportstoelen zijn standaard. Mocht je dat te spartaans vinden dan kun je voor andere stoelen kiezen. Optioneel kun je de wijzerplaat van de toerenteller, gordels en diverse stiksels in rood of krijt laten leveren. Ook het Sport Chrono pakket is optioneel. Als je daarvoor kiest krijg je een stopwatch op je dashboard.

Porsche 718 GTS motorblok

Het motorblok van de Porsche 718 GT4 en Spyder lag al op de plank. Wat dat betreft was het geen enorm probleem, geen uitdaging. Bovendien was het best een beetje duur om dat blok alleen voor die exclusieve modellen te ontwerpen. Dus als de klanten zescilinder boxers willen, dan kunnen ze die krijgen. Al is het blok natuurlijk wel iets tammer.

In de nieuwe Porsche 718 Cayman GTS 4.0 krijgt het blok 400 pk en 420 Nm koppel. De redline is terug gezet op 7800 toeren per minuut. De volle bak power wordt geleverd bij 7000 toeren. Het koppel is tussen de 5000 en 6500 toeren beschikbaar. Om hard te gaan moet je de boel dus een beetje op toeren jagen, lijkt het.

De Porsche 718 GTS 4.0 sprint naar honderd in 4,5 seconden. De top bedraagt 293 kilometer per uur. En ja, die cijfers gelden voor de Boxster én Cayman. Net zoals het gewicht: beide auto’s wegen 1405 kilogram.

Blokje om met de Porsche 718 Boxster GTS 4.0

Op de openbare weg rijd ik kort met de Porsche 718 Boxster GTS 4.0. Een prettige ervaring, Porsche heeft een korte maar mooie route gepland. Veel snelle bochten die in de derde versnelling heerlijk te ronden zijn. Mooi asfalt, fijn rijden. Maar de redline van 7800 toeren bereik ik niet vaak. De balans in de auto is heerlijk. Er is genoeg koppel om ook iets luier te rijden. Het is eigenlijk een rustgevende ervaring. Vreemd, want in de Porsche 718 Spyder die ik vorig jaar reed, schreeuwde de auto constant om meer, harder, sneller.

Maar dat ‘meer, harder, sneller’ is nu meer ‘prima zo, vlot, af en toe doorhalen’ en niet meer dan dat. Grappig hoe twee auto’s die in de basis zo gelijk lijken, zo verschillend voelen. Niet dat het mis gaat als ik wel even de grens op zoek. De Porsche 718 Boxster GTS laat zich graag stevig aanpakken. Is op de grens echt heel goed, geeft veel vertrouwen. Geen onderstuur te vinden. De sleutel zit hem denk ik in het geluid: de auto lijkt stiller.

Uitlaat gelijk aan Spyder en GT4

Terug bij het circuit van Estoril vraag ik een ingenieur hoe het zit. Het antwoord is simpel: het ligt aan mij. De uitlaat van de GTS 4.0 verschilt niet van de Porsche 718 Spyder waar we een rijtest van maakten. Het zit hem in het karakter van de 718 Boxster: als je hem niet uitwringt, komt er minder geluid uit. Het blok heeft echt z’n laatste 1500 toeren nodig. Bovendien zijn er minder toeren te gebruiken: 7800 is de grens. De rechtervoet moet dus omlaag gehouden worden om lekker te klinken. En daar is niet altijd ruimte voor op de openbare weg. Misschien reed ik te braaf. In ieder geval kan ik dat op het circuit oplossen.

De instructeur geeft me een hand. ‘We will start with an easy lap’ zegt hij. Prima. Ik heb het circuit van Estoril nog niet eerder gereden. Even rustig de baan verkennen is wel zo prettig. De instructeur rijdt in een Porsche 911 (992) Carrera S. Een auto die net iets sneller zou moeten zijn, zeker in handen van een pro.

Tracky business

We rijden de pitstraat uit, een scherpe haarspeld naar rechts voordat we een aanloop nemen richting een scherpe knik naar rechts. De meneer in de 911 doet misschien rustig aan. Misschien ook niet. Ik gok van niet, eigenlijk. Over de radio hoor ik instructies over de bochten. Rempunten, instuurpunten, apexes, hij legt ze rustig uit. Ondertussen ben ik vol in focus. Ik moet aardig mijn best doen om hem bij te houden met de Porsche 718 Cayman GTS 4.0.

Na één rondje houdt hij op met praten. Eigenlijk best lekker, want nu kan ik me volledig op zijn lijnen concentreren. We komen aan het einde van het rechte stuk met 240 op de eerste bocht af. Hard remmen, helemaal terug naar de tweede versnelling, laat insturen en een late apex, de 992 trekt weg op turbokoppel. En op een sneller schakelende automaat. En natuurlijk op het talent en de ervaring van een instructeur die de baan al goed kent. Kan ik mee leven. Gelukkig houdt de beste man af en toe even in.

Porsche 718 GTS Cayman stuk softer dan GT4

Na een paar rondjes begin ik de baan te kennen. De grap is dat de Porsche 718 Cayman GTS 4.0 zeker in het bochtenwerk redelijk bij kan blijven. We mogen PSM niet uitzetten, maar in Sport+ wordt er een klein beetje stuurhoek toegelaten. De balans van de auto is echt heel prettig, een bocht insturen gebeurt vrij van onderstuur, de achterkant volgt eigenlijk altijd zonder morren. Bocht uit kun je spelen met de grip van de achterbanden. Zelden deed ik dat met zoveel vertrouwen.

De auto geeft eigenlijk meer vertrouwen dan de Porsche 718 GT4 deed op het circuit. Meer vergevingsgezind, net iets verfijnder en minder rauw. Je zou dat als ‘saaier’ kunnen bestempelen, maar het geeft je als minder ervaren circuitrijder een beter gevoel. Als je iets te vlot op het gas gaat of iets te laat remt, lost de souplesse van de GTS het net wat subtieler voor je op. Neemt niet weg dat een GT4 hier wel echt sneller zou zijn. Niet zozeer vanwege de extra pk’s, maar met name door een veel stijver en strakker onderstel.

Op het circuit ram je de naald natuurlijk continu voluit door naar de begrenzer. Bovendien opereer je voornamelijk in het bovenste deel van het toerenbereik. De soundtrack is nu helemaal prima, misschien ook nog iets geholpen door het feit dat het geluid ‘binnen blijft’ in een auto met vast dak. De Porsche 718 GTS 4.0 is echt een pareltje. Heerlijke balans, super remmen, grote grijns. Hele grote grijns. Is er dan niks op te zeiken?

Prijs Porsche Cayman en Boxster 718 GTS 4.0

Jawel. De soundtrack zal door velen toch echt als te braaf ervaren worden. Los daarvan is er de prijs: €137.200 voor de Porsche Cayman 718 GTS 4.0 en €139.300 voor de Porsche 718 Boxster GTS 4.0. Dat komt wel heel dicht bij Porsche 911-geld. En dan bekruipt je toch het onterechte, maar zo vreselijk stemmetje in je achterhoofd dat fluistert: ‘Doe mij dan maar een échte 911.’ Nogmaals: onterecht, want de 718 GTS is de beter sturende auto. Een betere balans en prettiger handling op de limiet.

Is het dan een ondergeschoven kindje? Misschien. Het is een heerlijke machine voor mensen die de Spyder en GT4 te hardcore vinden. En de Porsche 718 GTS geeft ons ook hoop. Wij als petrolheads houden nu eenmaal van grote motoren. Zeker als die natuurlijk ademen. En voor wat extra herrie zullen er snel genoeg tuners opstaan!

Fotografie: Porsche