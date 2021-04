'Huawei is nu al beter dan Tesla' - Autoblog.nl

Aldus dus een van de topmannen van Huawei, dat zich vol overgave op de autoindustrie gaat storten.

Huawei timmerde aardig aan de weg als smartphonefabrikant (om het eufemistisch uit te drukken), maar dat wordt ze nu nogal lastig gemaakt door de Amerikanen. Het Chinese bedrijf moet zichzelf daarom opnieuw uit gaan vinden. Er waren eerder al geruchten dat ze nu hun pijlen gaan richten op de autoindustrie. Daarover weten we nu meer.

Een aantal weken geleden deed het verhaal de ronde dat Huawei zelf elektrische auto’s op de markt zou brengen. Een woordvoerder sprak dit echter tegen en zei dat ze alleen onderdelen willen leveren aan autofabrikanten.

Het is nu in ieder geval duidelijk dat Huawei serieus gaat inzetten op de autoindustrie. Vandaag wordt namelijk bekend dat ze dit jaar $1 miljard gaan steken in het ontwikkelen van technologie voor autonome en elektrische auto’s. Na Apple wil Huawei nu dus Tesla het leven zuur gaan maken.

Wat tot op heden nog onduidelijk was: komen er ook daadwerkelijk Huawei auto’s? Ja en nee. Huawei gaat niet zelf auto’s bouwen, maar er komen wel degelijk auto’s met een Huawei-logo. Het plan is dat Huawei een submerk wordt voor zelfrijdende auto’s. Daarvoor gaat het merk in zee met een aantal grote jongens uit de Chinese autoindustrie: BAIC, Chang’an en GAC.

Huawei zou al aardig ver zijn met autonoom rijden. Of misschien moeten we zeggen: Huawei kan al aardig ver komen. Dat is in ieder geval wat Eric Xu, een van de topmannen, beweert.

Ik weet niet of we aan het opscheppen zijn, maar mijn team zegt dat ze auto’s meer dan 1.000 km zelfstandig kunnen laten rijden zonder menselijk ingrijpen. Dat is veel beter dan Tesla. Eric Xu, is de bescheidenheid zelve

Huawei is weliswaar al enkele jaren bezig met autonome technologie á la Tesla, maar dit is toch wel een boude claim van de heer Xu. Zoals wel vaker is hier het aloude credo van toepassing: eerst zien, dan geloven.

Via: Bloomberg