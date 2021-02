'Huawei gaat elektrische auto's bouwen' - Autoblog.nl

Gaat Huawei na de iPhone ook de Apple Car beconcurreren?

Huawei kent een turbulente geschiedenis. Het bedrijf was al lang een grote speler op de telecomwereld, maar veel Nederlanders hadden tot enkele jaren geleden nog nooit van Huawei gehoord. Daar kwam echter snel verandering in toen Huawei de smarktphonemarkt bestormde en zelfs de nummer één werd. De sky leek dus the limit voor het Chinese merk, maar Trump gooide flink roet in het eten door het merk op de zwarte lijst te zetten. Zijn opvolger is niet van plan om daar verandering in te brengen, dus het ziet er somber uit voor Huawei.

Diversificatie is daarom eigenlijk een must voor Huawei. Waarom schrijven we dit op Autoblog en niet op Apparata? Nou… een nieuw product dat Huawei zou willen ontwikkelen is een auto, zo blijkt. Daarmee volgt Huawei dus in het spoor van Apple, die ook nog altijd aan een Apple Car bezig is.

Reuters meldt dat Huawei voornemens zou zijn elektrische auto’s op de markt te brengen onder hun eigen merknaam. Ze laten er geen gras over groeien als we de bronnen van het persbureau moeten geloven. De eerste auto zou namelijk al dit jaar onthuld worden. Huawei zou in gesprek zijn met verschillende autofabrikanten, waaronder Changan Automobile, om gebruik te maken van hun fabrieken.

Een woordvoerder van Huawei spreekt de berichten gedeeltelijk tegen. Volgens hem is Huawei geen autofabrikant en zouden ze alleen onderdelen gaan leveren aan autofabrikanten. Hier zal ongetwijfeld het laatste woord nog niet over gesproken zijn, dus we zullen op termijn vast horen hoe de vork nu echt in de steel zit.

