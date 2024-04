Huh? D66-er prioriteert automobilist boven fietser!

We weten via een intern rapport dat zelfs D66 nu vindt dat D66 minder woke moet worden. Maar een D66-er die de automobilist prioriteert boven fietsers laat iedereen in verwarring achter.

Bij D66 staat men voor een inclusieve samenleving. Zo lang daar maar geen blanke mannen en geen automobilisten deel van uitmaken, uiteraard. Die zijn af en mogen nooit meer meedoen. Althans, dat is een beetje de tendens. Maar in 2024 is helemaal niks meer zeker. De pacifistische linkse beweging van vroeger praat nu oorlogstaal en bloedvergieten. De rechtse havikken pleiten voor vrede. Niemand kan werkelijk meer zeker weten wat de standpunten van de ander zijn, noch waarop die gebaseerd zijn. We weten alleen zeker dat de tegenpartij de duivel is.

En dan opeens, net als je denkt dat het niet gekker kan, gaat een D66-er pleiten voor de automobilist. De held in kwestie betreft, hoe kan het ook anders, Zuid-Oost Brabander Michiel van Geel. Deze man uit Hellimund is klaar met de pijnlijke ‘Zuidelijke Ontsluiting’. Dat is geen referentie naar de afdeling obstetrie van het ziekenhuis, maar naar de verkeerssituatie in Zuid-Oost Brabant. Iets waar ondergetekende, intiem bekend mee is.

Want ja, hoewel wij de facto het economisch centrum van Nederland zijn tegenwoordig in zowel de bovengrondse (ASML, High Tech Campus) als ondergrondse industrie, geeft Den Haag ons uiteraard geen stuiver terug. Wij door de Randstad uitgeknepen ontevreden provincialen staan daardoor regelmatig in de file op de levensgevaarlijke A67. Of in het bruisende centrum van Helmond.

Nu vindt de gemiddelde randstedelijke D66-er het vooral vervelend dat wij ‘bestaan’. En misschien zelfs op allerlei anti-globalistische partijtjes stemmen die een mooie positie op Europees pluche in gevaar brengen. Oh gruwel. Maar, er is ook gewoon een lokale afdeling van de club en daar is Michiel dus deel van. We hopen nog voor lange tijd, maar dat is maar de vraag. Van Geel steunt namelijk een plan van wethouder Arno Bonte, om te onderzoeken of fietspaden in de Julianalaan in Helmond kunnen wijken voor betere autowegen…Van Geel:

Soms moet je toch de auto de voorkeur geven boven de fiets, vooral als het gaat om woon-werkverkeer. Michiel van Geel, trolleert iedereen

Zowel coalitiegenoten als oppositie blijven in verbijstering achter. GroenLinks-PvdA man -ja zelfs die hebben we ook gewoon- Bert van Sas noemt het ‘geen geweldig idee’. Daarbij merkt hij ook iets opvallends op. Hilarisch genoeg nemen oppositiepartijen, waaronder VVD, CDA en Forum voor Democratie, van Geel namelijk ernstig de maat. Het lijkt wel puur uit automatisme. van Sas:

Wel mooi meegenomen dat ik nu aan de andere kant van de tafel een strijd zie voor de fietsers. Bert van Sas, weet het ook niet meer

Zodanig verdeeld is de maatschappij dat zelfs uitermate goede ideeën van de tegenstander keihard aangepakt worden. Gewoon uit principe. Enfin, wordt Michiel de de nieuwe leider die D66 nodig heeft en zijn club de nieuwe autopartij? Of is er geen autopartij meer over in Nederland? Laat het weten, in de comments!