Horner gooit schaduw op Wolff vanwege flirt met Verstappen

Christian Horner is klaar met de flirt van Toto Wolff met Verstappen en gooit schaduw op de Oostenrijkse miljardair.

Max Verstappen is de kip met de gouden eieren in de F1 dezer dagen. In de sport heb je geen garantie op succes, maar naast Adrian Newey lijkt niemand daar meer in de buurt komen dan onze Maxsj. Terecht of niet krijg je inmiddels de indruk dat hij in de Ferrari of McLaren ook zou winnen. Waarschijnlijk is dat niet zo, zeker omdat Norris of Leclerc dan in de Red Bull zou kunnen zitten. Maar, de Nederlander is overduidelijk extreem goed.

Natuurlijk wil dus ook Toto Wolff hem binnenhalen. Die kans leek nihil te zijn omdat Max Verstappen en Red Bull zo’n goede match leken te zijn in alle opzichten. Maar na het gedoe met Horner, was het opeens soort van realistisch. Vooral ook omdat pa Jos toch echt niet blij was met de teambaas en dat niet onder stoelen of banken stopte, zoals we dat van hem gewend zijn.

Wolff maakte ook in China weer referentie naar een potentiële overstap van Verstappen naar zijn team. Hoewel hij dat nu bracht door te stellen dat als hij Verstappen was, hij bij Red Bull zou blijven. Wolff voelt duidelijk de pijn van de matige prestaties op dit moment en heeft er moeite mee niet cynisch te worden. Wolff was jarenlang de ongenaakbare succesmanager. Maar dat aura brokkelt in alle opzichten af. Zo zie je weer dat iemand toch opeens een beetje anders wordt als het succes uitblijft. En Wolff wil natuurlijk ook terug naar nieuwe gloriedagen, bijvoorbeeld met onze held.

Christian Horner heeft zich nou echter ook uitgelaten over de kwestie. Hij zegt dat Verstappen ‘zeker’ gewoon bij Red Bull rijdt volgend jaar. Het is voor het eerst dat Horner weer eens wat roept. Toen hij geschoren werd, bleef hij stilzitten, maar nu die zaak naar de achtergrond lijkt te zijn verplaatst, durft hij weer een wat grotere broek aan te trekken, kennelijk.

Horner gooit en passant namelijk ook nog wat kneiterharde schaduw op zijn ‘evenknie’ van Mercedes. Nota bene bij zijn favoriete krant de Telegraaf:

Ik denk niet Toto’s probleem de coureurs zijn. Ik denk dat hij zich beter kan focussen op andere elementen. Waarom zou je dit team willen verlaten voor Mercedes, dat op dit moment vaak achter hun eigen klantenteams eindigt? Christian Horner, is nog steeds geen fan van Toto Wolff

Horner benadrukt hiermee nog maar eens fijntjes dat Mercedes dit jaar regelmatig achter de McLarens en de Aston Martin van Alonso eindigt. Waar hij gelijk in heeft, maar waar natuurlijk geen reden voor was om te benoemen. De vete gaat dus nog even door. Dat zou dus nog wel eens lucratief kunnen worden voor Verstappen.