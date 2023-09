D66: Rekeningrijden en allemaal op de fiets

Daar is ie dan, het concept van het D66 verkiezingsprogramma. Betalen naar CO2 uitstoot én op de fiets en met de trein.

In onze serie waarin we de verkiezingsprogramma’s voor de 2e Kamer verkiezingen onder de loep nemen, vandaag dat van D66. De titel van het programma is “Nieuwe energie voor Nederland”. Dat klinkt dus al goed.

Beetje flauw van ondergetekende, maar meteen even gezocht op kernenergie in het programma. Daar was D66 in het verleden geen voorstander van. Voorman Jetten vroeg zich in een debat als eens hardop af hoe je daar je huis mee kan verwarmen. Wellicht is hij inmiddels al eens in Frankrijk geweest.

Maar goed, inmiddels sluiten de democraten 66 niets meer uit wat voor CO2 vrije energie kan zorgen. Al spat het enthousiasme er niet vanaf. De voorbereiding van twee kerncentrales mag in ieder geval doorgaan.

D66 verkiezingsprogramma: Mobiliteit

Dan wat ons echt interesseert, wat wil het D66 verkiezingsprogramma met onze mobiliteit. Het zal niet verbazen dat de partij graag wil investeren in openbaar vervoer. We moeten allemaal de trein in en tegelijkertijd gaat de partij wat hen betreft flink investeren in wat ze doorfietstroutes noemen. Dus fietsen van stad naar stad. Niet met de auto.

De filosofie daarachter is dat het grootste deel van de ritten die we afleggen minder dan 7,5 kilometer lang zijn. In combinatie met de trein moet dit wat de partij betreft dé manier van verplaatsen worden. Werkt vast uitstekend in de Randstad. Maar in de regio wordt het wel een uitdaging.

D66 geeft aan dat ze willen investeren in ontbrekende treinverbindingen. Nu heb ik zelf heel lang aan de A27 gewoond, maar daar wachten ze al sinds 1875 (!!!!) op de spoorverbinding Breda – Utrecht. Gelukkig is het plan de A27 inmiddels te verbreden, dus dat scheelt in ieder geval file… Oh wacht, D66 wil de A27 in ieder geval niet meer verbreden bij Amelisweerd, want dat geld moet naar het openbaar vervoer.

Rekeningrijden

De partij van D66 is mans genoeg om het beestje bij de naam te noemen. Rekeningrijden moet worden ingevoerd worden. Niks betalen naar gebruik of wat voor andere mooie term dan ook. Auto rijden eerlijker maken noemen ze dat.

Met een heffing gebaseerd op CO2-uitstoot, plaats, tijd en

gewicht houden we rekening met de regionale verschillen, zorgen we voor schonere lucht en verminderen we de file. In de stedelijke gebieden hanteren we een hoger tarief. Hier willen we het autogebruik ontmoedigen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en maken we ruimte voor ander vervoer.

Aan de landelijke gebieden wordt ook gedacht. Is het OV aanbod bij jou minder dan krijg je korting op rekeningrijden omdat het alternatief er nu eenmaal niet is. Moet je alleen niet de Randstad als bestemming hebben natuurlijk.

Emissievrij

Dan moeten we onszelf allemaal zoveel mogelijk emissieloos gaan verplaatsen. De klimaatdoelen van Parijs moeten niet in 2050 maar al in 2040 gehaald zijn en in 2030 moeten we al op 60 procent zitten zo lezen we in het D66 verkiezingsprogramma. Ambitieus en dus moet alles sneller.

Elektrisch rijden wordt met subsidies en belastingvoordelen gestimuleerd en bij leasecontracten zal de elektrische auto verplicht gesteld worden. Daarnaast wil de partij investeren in laadpalen. Niet alleen domme, maar ook slimme laadpalen. Je auto kan dan laden als de stroom goedkoop is en terugleveren aan het net wanneer er tekorten zijn.

In dat kader moet wat het D66 verkiezingsprogramma betreft Europees per 2027 alle nieuwe elektrische auto’s ook twee kanten op kunnen laden. Dus ook terugleveren aan het net. Vehicle to grid zogezegd. In een land als Japan al jaren verplicht.

Mocht je overigens in 2025 nog naar een binnenstad willen met de auto, ga dan maar sparen voor een nieuwere auto. Wat D66 betreft zijn er in 2025 in minimaal 50 steden milieuzones. De logistieke sector moet dan emissievrij zijn.

Maximum snelheid

Op de snelweg mogen we gewoon 100 kilometer per uur blijven rijden. Binnen de bebouwde kom moet de maximum snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur terug. Wegen binnen de bebouwde kom met een maximum van 50 en 70 kilometer per uur moeten een uitzondering worden.

Daarnaast is D66 voorstander van een verplicht alcoholslot in auto’s van zware overtreders. Het aantal snelheidsovertredingen moet worden teruggedrongen en dat gaat de partij regelen door meer flitspalen door de gemeentes neer te laten zetten.

Ook mogen BOA’s wat de partij betreft gaan bekeuren voor snelheidsovertredingen. De politie is de komende jaren waarschijnlijk te druk met de snelwegen vrijhouden van blokkades door demonstranten.

Logistieke hubs

Een logische gedachte is dat als je de binnenstad emissievrij wil maken je ook de logistiek moet aanpassen. Daarom is het plan om aan de randen van de steden logistieke hubs te realiseren van waar het vervoer de stad in met kleinere elektrische voertuigen wordt uitgevoerd. Dit moet landelijk worden geregeld.

