D66 en VVD schieten hoger minimumloon en lagere accijns af

De oppositie dacht eindelijk wat plannetjes langs het kabinet geloodst te hebben. Maar de demissionaire b0iZ (m/v) van D66, VVD, CDA en CU steken daar mogelijk toch een stokje voor.

Prinsjesdag was dit jaar een aparte aangelegenheid. In alle chaos van de huidige wereld, was het eigenlijk feitelijk een non-event. Want ja, aan de ene kant: het kabinet is demissionair en de partijen in het kabinet hebben nog net zoveel steun als een gebroken enkel. Aan de andere kant is het ook geheel onduidelijk hoe het landschap er na 22 november bij ligt. Een geslaagd debat of een epische blunder en er komen tien zetels bij of die gaan er juist af.

Er was dus niet echt een richting te ontwaren in waar de macht lag, laat staan waar die heen zou gaan. Maar na de Algemene Beschouwingen, lagen er een paar concrete plannen die de oppositie wel zag zitten. Het woord was niet meer aan Vak K, maar aan de kamer geweest, zo luidde het. Resultaat: minimumloon omhoog en accijns omlaag.

Of…toch niet? Beste vrinden Sigrid Kaag en Mark Rutte (het litteken dat het mes in de rug van de H.J. Schoo lezing heeft achtergelaten zeurt vast nog wel eens) hebben middels een brief van 26 pagina’s namelijk alle mooie plannetjes op losse schroeven gezet. De uitgaven zouden allemaal niet goed gedekt zijn en niet terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben.

Als je bijvoorbeeld accijns verlaagt (699 miljoen voor benzine, 545 miljoen voor diesel) komt dat alleen terecht bij mensen met een auto. Op zich een waarheid als een koe. Alleen is dat niet per se in lijn met mensen die auto’s sowieso pijn willen doen. In bijzonder auto’s op dinosap. Kaag was sowieso al nooit voor accijnsverlagingen. En ja, arme mensen zonder auto schieten er niks mee op.

Een hoger minimumloon zou wel welkom zijn voor de laatste groep. Maar de voorgestelde bankenbelasting om deze te dekken, zou de internationale concurrentiepositie van onze banken verslechteren. Bovendien zou het te kort dag zijn dit voor 1 januari te doen. 1 juli als startdatum gebruiken zou dan weer onhandig zijn volgens Kaag en Rutte, omdat sommige mensen dan weer toeslagen terug zouden moeten betalen. En we weten hoe dat kan aflopen.

Nu ietwat genuanceerde noot die je van ons gewend bent: het is natuurlijk makkelijk om hier het stereotype cynisme in te zien om wéér niks te doen. Maar aan de andere kant: gratis geld uittrekken dat er niet is om inflatie te bestrijden is ook…niet per se handig als je iets weet van economie. Het is alleen wel erg ‘opvallend’ dat het ontraden van deze plannen op deze basis, precies past in de toch al bestaande agenda’s van de betreffende partijen. Hoewel VVD voor de volgende verkiezingen in het programma heeft staan dat het de accijns wel wil verlagen…

Wat denk jij, proberen Mark en Sigrid iedereen nog één keer te grazen te nemen for old time’s sake? Of hebben ze gelijk en betaal jij met liefde de hoofdprijs bij de pomp? Laat het weten, in de comments!