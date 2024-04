Deze eerste generatie Puma is even duur als een nieuwe

Wat moet een eerste generatie Ford Puma zijn om even veel te kosten als een nieuwe? Kenners weten al genoeg.

Ford lijkt met de Puma nog vast te houden de insteek van zijn verre voorvader. Het is eveneens een klein model gebaseerd op een Fiesta, er is de verrassend leuke Puma ST en er worden zelfs rally’s verreden in de topklasse in een WRC-versie van de Puma, ook al is dat een koetswerk dat ietwat lijkt op die van de Puma op de basis waar al jaren de Fiesta WRC op wordt gebouwd. Kortom: er is veel te zeggen over de kleine crossover. Behalve dan dat het een crossover is, en de tijd dat er juist van vele modellen een coupé was, dat was veel leuker.

Ford Racing Puma

Helemaal als je de sterk aangepaste Ford Racing Puma neemt. Daar nu een heel relaas over schrijven doet de special van @willeme tekort, dus houden we het lekker bij de basis. De Racing Puma doet precies wat ‘ie moet doen, namelijk de originele 1.7 Yamaha-motor ietsje krachtiger maken en nog leuker zijn om mee te sturen. Met 155 pk lijkt het niks speciaals, maar leuk met een simpele insteek is de leukste vorm van leuk. Het doel was natuurlijk om de Puma in te zetten voor de rallysport.

De Racing Puma, ontwikkeld door Tickford, zou in eerste instantie als Puma ST160 een topmodel voor de Puma worden. Er zouden vijfhonderd gebouwd worden voor Europa en vijfhonderd voor Engeland. Ford Europa zag er echter vanaf en het zijn enkel de 500 stuks voor het Verenigd Koninkrijk die gebouwd werden. Deze zijn allemaal identiek: Imperial Blue als lakkleur met blauw alcantara in het interieur.

Er is dus eigenlijk geen ‘ideale’ spec voor de Ford Racing Puma, maar toch steekt dit exemplaar er net een stukje bovenuit. Om twee redenen. De eerste is toch even weer een linkje naar de rally: er staat een handtekening van Richard Burns op. En eentje van een andere man, waarschijnlijk die van Malcolm Wilson, ook een rallyrijder.

Ten tweede vanwege het kenteken. FRP voor Ford Racing Puma is natuurlijk geen toeval, maar wie dat heeft bedacht? Ford. De eerste zes Racing Puma’s werden persauto’s, deze kregen allemaal een kenteken dat begon met V en een getal van 1 tot en met 6, daarna FRP. V1 FRP is nog steeds van Ford, V2 tot en met V6 FRP zijn later verkocht. Waaronder dus deze, maar dus wel een originele persauto van Ford.

Kopen

Kost da? Geld, en best een beetje ook. Komt ‘ie: 31.450 pond, meer dan 36.000 euro. Dat ben je ook kwijt voor een leuk aangeklede moderne Puma. Een simpele keuze: kies je de leukste, of de slimste. Dat moet je zelf kiezen middels de advertentie op PistonHeads.