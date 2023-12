Huh: deze Volkswagen Bora kennen wij helemaal niet

Wij kennen de Volkswagen Bora alleen als een Golf IV sedan uit de vroege jaren ’00, maar wij hebben eentje uit 2019 voor je. Hoe dan?

Wij Nederlanders zijn altijd nuchtere familiemensen geweest en daar past het meest nuchtere ideaalbeeld qua gezinsauto bij: een stationwagon. Sedans zijn hier juist aan het uitsterven en dat geldt voor meer West-Europese markten. Dat terwijl het vroeger niks anders dan normaal was om van zo’n beetje elk model een sedan te hebben.

Volkswagen Jetta

Je had bijvoorbeeld de Volkswagen Golf en de sedanversie daarvan heette vanaf de Golf I al Jetta. Leuk feitje: Volkswagen heeft bij elke generatie het front van de sedan-Golf ietsje herzien ten opzichte van de Golf. De namen waren wel een beetje een zooitje. Voor de eerste en tweede gebruikte Volkswagen de naam Jetta, en voor de vijfde en zesde generatie ook. De derde generatie heette bij ons Vento en de vierde generatie Bora. In andere markten is consequent voor elke Golf sedan de naam Jetta gebruikt.

Jetta (Mk I) Jetta (Mk II) Vento (Mk III) Bora (Mk IV) Jetta (Mk V) Jetta (Mk VI)

Bora

Jetta is uiteindelijk de populairste naam gebleken en ook de naam waaronder in bijvoorbeeld de VS de Jetta nog steeds wordt verkocht, ook al stopte de Jetta-bloedlijn bij ons na de zesde generatie. Vento is plaatselijk nog gebruikt voor Jetta-derivaten. De naam Bora moeten we het vandaag even over hebben. Wij hebben die naam dus alleen gezien als vierde generatie ‘Jetta’. Met de transitie van Golf IV naar Golf V werd de Bora na een paar jaar trouwe dienst opgevolgd door de Jetta V. De Bora leefde echter door met een flinke facelift in Zuid-Amerika en China, waar verwarrend genoeg zelfs nog de naam Bora HS is gebruikt voor een hatchback-versie. Gewoon een Golf, dus.

De Chinese tak van Volkswagen bleef de Bora nog in hun gamma houden en voorzag hem zelfs van drie opvolgers. Volkswagen heeft in China een hele rits aan C-segment sedans: de ietwat sportieve Lamando, de ietwat luxueuze Lavida en de middenmoter Jetta, die sinds 2019 als Jetta VA3 verkocht wordt onder een zelfstandig merk. Daaronder was nog ruimte voor een wat goedkopere sedan en dat werd de Bora.

Gloednieuwe Volkswagen Bora

Kortom: je kon dus gewoon in 2019 een Volkswagen Bora nieuw kopen, alleen dan in China. Waarom we dat even willen laten zien is omdat je in 2023 dit model Bora gewoon kan kopen in Nederland! Als ‘dwaalgast’ heeft iemand deze Bora naar Nederland gehaald, meestal is dat een kwestie van meenemen als verhuisgoed.

De liefhebber van obscure auto’s in Nederland heeft nu waarschijnlijk een hoop vragen, die we allemaal gaan proberen te beantwoorden. Qua techniek is de nieuwe Volkswagen Bora niet zo veel spannends. Hij gebaseerd op het MQB-platform, dus onderhuis is het gewoon een Golf.

e-Bora

Datzelfde geldt voor de aandrijflijn. Helaas is er niet zo veel specifiek opgegeven over de nieuwe Volkswagen Bora, behalve dat dit de e-Bora is. Elektrisch, dus. Met een actieradius van 200 kilometer en een vermogen van 100 kW (136 pk) lijken de cijfers wel heel erg op die van de e-Golf. Veel gecompliceerder dan dat zal het niet zijn. Da’s een voordeel, want daarmee is de auto qua rijden en onderhoud hetzelfde als een e-Golf. Je moet alleen geen deukjes rijden, want plaatwerk moet wel uit China komen.

Interieur

Ook het interieur is niet veel spannender dan een Golf VII-interieur, met natuurlijk de vermogensmeter in plaats van een toerenteller. Het centrale scherm is in het Engels ingesteld, al denkt de auto wel dat Bunschoten-Spakenburg in het centrum van Shanghai ligt. Het lijkt een ‘middelmatig’ uitgevoerde auto te zijn met alles wat je nodig hebt én een schuifdak, maar veel meer niet. En hij is wit, een kleurtje is altijd mooi.

Kopen

Wil jij deze exoot rijden terwijl je de wereld kan wijsmaken dat je gewoon een Volkswagen Bora rijdt, dan is dit jouw kans. Met 45.446 kilometer op de klok en een net geen vijf jaar oud bouwjaar koop je best een prima EV voor de wat kortere stukjes. Een e-Golf van hetzelfde bouwjaar met vergelijkbare kilometers is ietsje goedkoper, maar kom op, dit is toch leuk. Kopen kan op Marktplaats voor 23.900 euro.