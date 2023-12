Deze VW Bora heeft 852.044 km gelopen, koop jij ‘m?

Ja, een VW Bora met 852.044 km op de klok. Dat kon toen nog echt.

Kennen jullie de VW Bora nog? Dat was een Golf sedan, maar dan met afwijkend front. Helemaal bijzonder was dat je ook een Bora Variant had, NAAST de Golf Variant. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Bora Variant een meer C-Klasse-esque achterzijde zou krijgen.

Dat gebeurde helaas niet. Om de productiekosten een beetje binnen de perken te houden was deze bijna identiek aan die van de Golf Variant. Wel behield de Volkswagen Bora Variant zijn afwijkende neus. Qua uitrusting was de Bora luxer en de de motoren waren krachtiger. Check onze VW Bora special als je alles wil weten over deze auto.

Heel veel mee gereden

De auto die je zit op de foto’s is er zo’n eentje. Het is een VW Bora Variant met de befaamde 1.9 TDI met rode D en rode I. Dat betekende in die periode nog dat je een pompverstuiver onder de kap had. Deze is normaal gesproken goed voor 130 pk, maar dit exemplaar heeft ietsje meer. Dat komt doordat de turbocompressor van de ‘ARL’-versie is gemonteerd (je weet wel, die 150 pk-versie waarbij ook de T rood was). Vervolgens is deze gechipt bij Digicar om tot een vermogen van 174 pk te komen. Voldoende om jezelf in Nederland voort te bewegen.

Dat is dan ook het geval met deze VW Bora Variant, want er is heel erg veel mee gereden. De teller staat inmiddels op 852.044 km. De eigenaar in kwestie kocht de auto in 2010 met 220.000 km op de klok. Vervolgens reed hij er dagelijks mee van Zutphen naar Amsterdam. En weer terug. Dat pendelen heeft er voor gezorgd dat hij in 11 jaar tijd er 632.046 km bij heeft gereden.

De auto is lekker aangekleed. Zo zijn er schermen achterin voor het kroost voor onderweg (vroeger waren er nog geen iPads) en heuse Recaro-sportstoelen. Er zijn ook een paar uiterlijke verfraaiingen, zoals de verlaging, trekhaak, achterspoiler, sportieve grille en ovalen uitlaat. De wielen lijken ons afkomstig van een Seat Toledo van dezelfde periode.

Prijs VW Bora met 852.044 km

Ondanks de volledig verzinkte carrosserie, is er toch behoorlijk wat roest te zien. Bij de achterklep komt dat voornamelijk door het vuil dat water vasthoudt bij de raamsponning linksonder. Aan de voorzijde is het een typisch gevalletje van het verwijderen van het logo. Maar ja, deze VW Bora heeft 852.044 km gelopen, dus mag het?

Dan rest nu de vraag: moet je dit (willen) kopen? De kilometerstand is niet niets en je vindt ook goedkope exemplaren met een half miljoen MINDER op de klok. Dat gezegd hebbende is dit wel een heel dik uitgevoerde waar blijkbaar goed voor gezorgd is. De minimale prijs van 1.500 euro lijkt ons zeer optimistisch, maar als je een jaartje veel kilometers moet maken is het op zich wel leuk om te zien hoe ver je kunt komen.

Interesse? Check hier de advertentie!

Met dank aan Rachid voor het gesorteerde gebak en de tip!