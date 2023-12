Autoblog Spot van de Week: Ares Design Panther

Een gloednieuwe supercar met klapkoplampen? Jazeker!

De autoindustrie is heel erg gefocust op de toekomst, maar intussen wordt er gelukkig ook nog naar het verleden gekeken. Allerlei iconen uit het verleden krijgen een moderne interpretatie, van de Renault 4 tot de Lamborghini Countach. Ook van de De Tomaso Pantera is er een moderne versie, alleen niet van de fabrikant die je zou verwachten.

Je zou denken dat de moderne Pantera bij De Tomaso vandaan komt. Dat merk is immers weer nieuw leven ingeblazen. Zij kwamen echter niet met een hommage aan de Pantera, maar met de P72, wat meer een hommage is aan de Ferrari 330 P4.

De moderne Pantera die je hier ziet in de straten van Milaan is een creatie van een ander bedrijf: Ares Design. Dit is een coachbuilder gevestigd in Maranello, onder leiding van Danny Bahar. We kennen hen van diverse unieke projecten, waaronder de prachtige Mulsanne Coupé.

Deze blauwe supercar is dus ook een creatie van Ares, met de naam Panther. Wat ons betreft is dit een zeer geslaagde hommage aan de Pantera, al was het alleen maar vanwege de klapkoplampen. In 2017 zagen we de eerste renders van deze auto, maar nu staat er dus gewoon eentje langs de stoep geparkeerd.

De Panther is gebaseerd op een bestaande supercar, maar dat heeft Ares aardig goed weten te verbergen. De spiegels en de uitlaten verraden dat er stiekem een Lamborghini Huracán schuilgaat onder deze koets. De auto heeft ook nog een Amerikaans tintje: de achterlichten lijken verdacht veel op die van een Corvette C7.

De motor is dan weer niet Amerikaans, in tegenstelling tot de motor van het origineel. De Ares Panther heeft ‘gewoon’ de V10 van de Huracán. Het vermogen is voor de gelegenheid opgekrikt naar 650 pk. De Panther heeft ook de 7-traps automaat met dubbel koppeling overgenomen van de donorauto en de vierwielaandrijving. Die twee dingen zijn natuurlijk niet historisch verantwoord, maar dat mag de pret niet drukken.

Van de Ares Design Panther ProgettoUno (zoals de volledige naam luidt) worden maar 21 exemplaren gebouwd, dus @mickyv3 heeft hiermee een hele bijzondere vondst gedaan. Zijn spot verdient daarom de titel Autoblog Spot van de Week en hij krijgt een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!